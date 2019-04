SMCP : sur la participation de Deutsche Bank

18/04/2019 | 12:26

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers rectifie une précédente déclaration et indique que le 29 mars, Deutsche Bank n'a pas franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de SMCP.



A cette date, la banque allemande détenait 2,64% des parts et des voix du groupe français de 'luxe accessible'.





