SMPC : ouverture de deux magasins au Mexique

26/11/2018 | 09:10

Fort du succès de ses premiers corners ouverts en 2015 au Mexique, SMCP fait part de l'ouverture de ses deux premiers magasins Maje et Sandro au Mexique dans le centre commercial Artz Pedregal, en partenariat avec Retail Fashion Group.



'Avec une population jeune, une industrie de la mode en pleine expansion et une demande croissante, le Mexique offre un potentiel de développement prometteur pour SMCP', explique le distributeur de prêt à porter et d'accessoires.



Le groupe a donc pour objectif de mettre en oeuvre un plan d'expansion dynamique dans le pays, à la fois pour Sandro et Maje au cours de ces prochaines années, dans des villes-clés telles que Polanco (Mexico City), Monterrey, Puebla et Guadalajara.



