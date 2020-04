SMCP : Goldman Sachs dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur SMCP d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 7 à 4,6 euros dans l'attente des ventes du premier trimestre, le 29 avril. Le broker a revu en forte baisse ses prévisions de résultats 2020 à la lumière des dernières données aux Etats-Unis et en Europe. Il continue de tabler sur une baisse de 20% des ventes au premier trimestre, hors change, et table désormais sur une chute des ventes de 65% au deuxième trimestre (contre -34% précédémment), de 16% au troisième (contre +3%) et sur un rebond de 3% au quatrième (contre +11%).Le bureau d'études a pris en considération une chute de 80% des ventes au deuxième trimestre alors que l'essentiel des points de vente sont fermés en Europe-Moyen-Orient-Afrique et en Amérique du Nord aux mois d'avril et mai.