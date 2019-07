SMCP : Jefferies passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé sa recommandation sur SMCP de Conserver à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 17,2 à 18,50 euros. Le broker a pris en compte les résultats de ses recherches comme celles de ses concurrents concernant l'activité Internet du groupe (trafic, taux d'engagement, activité des influenceurs, etc.). Il ressort que le groupe français est bien positionné sur ce canal de ventes de plus en plus porteur. Le bureau d'études estime par ailleurs que l'impact de la guerre commerciale sur le secteur du luxe abordable est surestimé.Il souligne également la hausse significative des ventes des accessoires (+50 %) dans les trois marques et l'amélioration de la capacité du groupe à limiter l'ampleur des démarques.