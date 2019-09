SMCP : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son obejctif de cours de 20,5 euros sur SMCP. Le broker souligne que la société, malgré des publications en ligne avec les attentes, continue d'être pénalisée sur le plan boursier. Alors que SMCP entre dans la période la plus favorable, le second semestre, le bureau d'études pense toujours qu'à 5,9 fois l'Ebitda 2019, le titre (qui fait partie de sa liste Midcap second semestre 2019) représente une opportunité d'achat, malgré un secteur difficile.