SMCP: Résultats du 1er semestre 2019 en ligne avec les attentes // Objectifs annuels 2019 confirmés

Résultats S1 2019

Communiqué de presse – Paris, 5 septembre, 2019

Résultats du 1er semestre 2019 en ligne avec les attentes

Objectifs annuels 2019 confirmés

(Hors impacts IFRS 16)

Chiffres d’affaires S1 2019 en hausse de +9,5% en données publiées à 540,3 millions d’euros (+8,0% à taux de change constant)

Croissance forte du chiffre d’affaires international de +14,0% à taux de change constant au S1 2019 notamment portée par la Chine continentale (>30% à taux de change constant)

EBITDA ajusté en hausse de +3,5% à 86,8 millions d’euros, soit 16,1% du chiffre d’affaires

Résultat net de 27,8 millions d’euros hors coûts exceptionnels liés au refinancement

Levier stable avec un ratio de Dette financière nette/ EBITDA ajusté 1 de 1,7x (contre 1,6x en décembre 2018)

de 1,7x (contre 1,6x en décembre 2018) Confirmation des objectifs annuels 2019

Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, commente : “Nos résultats du 1er semestre 2019 sont en ligne avec nos attentes, avec une solide performance dans les régions internationales et notamment en APAC. Malgré des conditions de marchés difficiles, le business model de SMCP a une fois de plus démontré sa résilience et notre stratégie focalisée sur les ventes non soldées a porté ses fruits, permettant au Groupe d’atteindre une marge brute élevée de manière durable. Au cours du 1er semestre, nous avons également lancé le processus d’acquisition de la marque De Fursac, un leader français du luxe accessible pour homme, qui est sur le point d’être achevé. Lors du second semestre, nous resterons pleinement déterminés à poursuivre nos priorités-clés pour 2019 et à atteindre nos objectifs financiers annuels.”

SMCP applique pour la première fois dans ses comptes semestriels consolidés résumés 2019 la norme IFRS 16 – Locations en remplacement de la norme IAS 17 – Contrats de location. Cette nouvelle norme impacte significativement les comptes du Groupe du fait de l’importance du réseau de magasins gérés en propre. En effet, la quasi-totalité des contrats de location conclus par le Groupe sont des locations immobilières (succursales, outlets, sièges et entrepôts). Ceux-ci font l’objet d’une gestion dynamique en lien direct avec la conduite des activités des marques et leur stratégie de distribution et de développement. Lors de la conclusion d’un contrat de location dont les paiements sont fixes, cette norme impose d’enregistrer un passif au bilan correspondant aux paiement futurs actualisés, en contrepartie de droits d’utilisation à l’actif amortis sur la durée du contrat. Le Groupe a appliqué la méthode de transition dite « rétrospective modifiée » qui prévoit la comptabilisation d’un passif à la date de transition égal aux seuls loyers résiduels actualisés, en contrepartie d’un droit d’usage ajusté du montant des loyers payés d’avance ou enregistrés en charge à payer.

Afin de conserver une lecture économique des données financières 2018 et 2019 présentées ci-après, le Groupe a choisi de présenter dans son rapport d’activité deux types de données pour 2019 : les résultats semestriels 2019 incluant et excluant l’impact de la nouvelle norme IFRS 16 tout en faisant ressortir l’impact de cette norme.

CHIFFRES CLES S1 2018 S1 2019

hors IFRS 16 Variation en données publiées S1 2019

avec IFRS 16 Impacts IFRS 16 Chiffre d’affaires (M€) 493,3 540,3 +9,5% 540,3 - EBITDA ajusté (M€) 83,9 86,8 +3,5% 141,0 +54,2 Marge d’EBITDA ajusté (%) 17,0% 16,1% -0,9pt 26,1% +10,0pts Résultat net part du Groupe (M€) 27,4 20,0 -26,8% 17,2 -2,9 Résultat net part du Groupe hors coûts exceptionnels liés aux refi. (M€) 28,4 27,8 -1,8% 24,9 -2,9 BPA2 (€) 0,374 0,273 -27,1% 0,233 0,0 BPA dilué3 (€) 0,347 0,255 -26,7% 0,218 0,0 Free cash-flow avant impôt retraité des éléments liés à l’IPO4























28,4 20,9 -26,3% - -

RESULTATS CONSOLIDES S1 2019 (hors IFRS 16)

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 540,3 millions d’euros, en hausse de +8,0% à taux de change constant, principalement porté par une croissance du chiffre d’affaires à international de +14,0%, incluant plus de +30% de croissance en Chine continentale. Cette performance inclut une croissance du chiffre d’affaires à magasins comparables de -0,7% reflétant notamment un marché difficile en France et une croissance à magasins comparables positive à l’international. La croissance du chiffre d’affaires en données publiées s’est élevée à +9,5%, intégrant un effet de change positif de +1,5pts. Au cours du semestre, SMCP a bénéficié du très bon développement de sa ligne accessoires (+23,1% de croissance du chiffre d’affaires) et de solides progrès dans le digital (+50pb à 14,8% du chiffre d’affaires total).

L’EBITDA ajusté a progressé de +3,5% passant de 83,9 millions d’euros à 86,8 millions d’euros. La marge d’EBITDA ajusté est ressortie à 16,1% au S1 2019 impactée par une moindre absorption des coûts magasins liée à un faible démarrage de l’activité, comme attendu. En parallèle, SMCP a démontré sa forte capacité à maintenir un niveau de marge brute élevé5 à 76,3% avec une légère réduction de son taux de remise. Le Groupe a également géré de manière efficiente ses frais généraux et administratifs (-0,5 pt), tout en maintenant un rythme d’investissement optimal pour préparer la croissance de demain.

La charge d’amortissement et de provision s’est élevée à -21,9 millions d’euros au H1 19 (soit 4,1% du chiffre d’affaires), contre -17,5 millions d’euros au S1 2018 (soit 3,6% du chiffre d’affaires). La stratégie d’investissement maîtrisé du Groupe vise à respecter un bon équilibre entre les dépenses liées à l’expansion des points de vente, les dépenses de rénovation du réseau de magasins et les dépenses d’infrastructures.

Les autres produits et charges non courants ont légèrement augmenté de -3,8 million d’euros au S1 2018 à -4,1 million d’euros au S1 2019 et incluaient notamment des coûts de transition liés au renforcement de la plateforme asiatique et certains coûts liés à l’acquisition de De Fursac.

Le résultat financier qui incluait, au S1 2019, -12,6 millions d’euros de coûts liés au refinancement, a diminué de -10,6 million d’euros au S1 2018 à -21,7 millions d’euros au S1 2019. En excluant ces coûts exceptionnels, SMCP a affiché une poursuite de l’optimisation du coût moyen de sa dette de 4,8% au S1 2018 à 4,1% au S1 2019, grâce à la renégociation réussie de son financement, finalisée en mai 2019. Cette baisse des charges financières deviendra de plus en plus visible à partir de 2020.

L’impôt sur le résultat s’est élevé à -12,3 millions d’euros au S1 2019 contre -17,6 millions d’euros au S1 2018, représentant un taux d’impôt sur les sociétés (IS) de 38,0% (versus 39,1% au S1 2018), soit 34,4% hors la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en France (CVAE).

Le résultat net (part du Groupe) s’est élevé à 20,0 millions d’euros au S1 2019 (contre 27,4 millions d’euros au S1 2018). Hors coûts exceptionnels liés au refinancement, le résultat net était presque stable à 27,8 millions d’euros au S1 2019.

FREE CASH-FLOW ET DETTE FINANCIÈRE NETTE EN 2018 (hors IFRS 16)

Le Free Cash Flow avant impôts et hors éléments exceptionnels liés à l’introduction en bourse6 s’est élevé à 20,9 millions d’euros au au S1 2019, contre 28,4 millions d’euros au S1 2018. Cette performance inclut une augmentation des capex à -33,9 millions d’euros (soit 6,3% du chiffre d’affaires au S1 2019 versus 4,5% au S1 2018) liée à des investissements additionnels dans l’infrastructure et l’IT et au plan de rénovation du parc de magasins en France. En parallèle, la variation du besoin en fonds de roulement hors éléments exceptionnels liés à l’introduction en bourse était de -28,9 millions d’euros. Celle-ci fait ressortir une première amélioration des achats de stocks sur la collection printemps-été 2019 grâce à la mise en place de nouveaux process (« demand planning ») et sera de plus en plus visible à partir du second semestre 2019. Le Free Cash-Flow après impôts a atteint -2,8 millions d’euros au premier semestre 2019 en incluant -1,9 million d’euros d’éléments exceptionnels liés à l’introduction en bourse du Groupe.

La dette financière nette a progressé de 274 millions d’euros au 31 décembre 2018 à 299,9 millions d’euros au 30 juin 2019. En conséquence, le ratio d’endettement dette financière nette / EBITDA ajusté7 était stable at 1,7x au 30 juin 2019, contre 1,6x au 31 décembre 2018.

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

SMCP a l’ambition de couvrir son plan d’attribution d’actions gratuites (LTIP), en priorité en ayant recours à des actions existantes. Dans ce contexte, SMCP annonce la mise en place à partir du 6 septembre 2019 d’un premier mandat avec un prestataire indépendant de services financiers, afin de racheter des actions pour un volume maximum de 400 000 actions pour une période de 4 mois et à un prix qui ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par la 17ème résolution approuvée lors de l’Assemblée Générale du 7 juin 2019.

ACQUISITION DE DE FURSAC

En juin 2019, SMCP a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de De Fursac, un leader français du luxe accessible pour homme. Par décision du 23 août 2019, l’autorité française de la concurrence a autorisé l’opération sans conditions particulières. Comme prévu, la transaction sera clôturée sous peu.

OBJECTIFS 2019 CONFIRMES

SMCP confirme ses objectifs 2019. Le Groupe vise pour 2019 une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre +9% et +11% à taux de change constant, ainsi qu’une marge d’EBITDA ajustée8 stable par rapport à 2018. Ces objectifs ne prennent pas en compte l’acquisition de De Fursac.

***





INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

Le Groupe utilise des mesures financières et non financières-clés pour analyser les performances de son activité. Les principaux indicateurs de performance utilisés comprennent le nombre de points de vente, la croissance sur une base comparable (« like-for like »), l’EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté.

Nombre de points de vente

Le nombre de points de vente du Groupe se compose du nombre total de points de vente ouverts à une date considérée, ce qui comprend (i) les points de vente exploités en propre (« directly operated stores ») qui incluent les succursales, les concessions dans les grands magasins, les magasins exploités par des affiliés, les outlets et les sites Internet, ainsi que (ii) les points de vente partenaires (« partnered retail »).

Croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable (« like-for-like »)

La croissance sur une base comparable correspond aux ventes retail réalisées à travers les points de vente détenus en propre sur une base comparable au cours d’une période donnée, par rapport à la même période de l’exercice précédent, le chiffre étant exprimé en pourcentage de variation entre les deux périodes. Le nombre de points de vente sur une base comparable pour une période donnée comprend tous les points de vente du Groupe ouverts au début de la période précédente et exclut les points de vente fermés pendant la période donnée, y compris les points de vente fermés pour rénovation pour une durée supérieure à un mois, ainsi que les points de vente ayant changé d’activité (par exemple des points de vente Sandro passant d’un statut Femme à Homme ou à Mixte).

Les croissances des ventes sur une base comparable sont présentées à taux de change constant (les ventes d’une année N et d’une année N-1 en devises sont converties au taux moyen N-1, tel que présenté dans les notes annexes aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre de l’année N considérée).

EBITDA ajusté et marge d’EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini par le Groupe comme étant le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et charges liées au plan d’attribution d’actions gratuites (LTIP). En conséquence, l’EBITDA Ajusté correspond à l’EBITDA avant charges liées au LTIP.

L’EBITDA ajusté n’est pas une mesure comptable standard répondant à une définition unanimement admise. Il ne doit pas être considéré comme un substitut du résultat opérationnel, du bénéfice net, du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, ni comme un indicateur de liquidité.

La marge d'EBITDA ajustée correspond à l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d'affaires.

Résultat d’exploitation ajusté et marge d’exploitation ajustée

Le résultat d’exploitation ajusté est défini par le Groupe comme le résultat avant intérêts, impôts et charges liées au plan d’attribution d’actions gratuites (LTIP). En conséquence, le résultat d’exploitation ajusté correspond au résultat d’exploitation avant charges liées au LTIP.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge brute de gestion

La marge brute « de gestion » correspond au chiffre d’affaires après déduction des remises et du coût des ventes uniquement. La marge brute « comptable », quant à elle, correspond au chiffre d’affaires après déduction des remises, du coût des ventes et des commissions versées aux grands magasins et aux affiliés.

Marge retail

La marge retail correspond à la marge brute de gestion après déduction des coûts directs des points de ventes tels que les loyers, frais de personnels, commissions versées aux grands magasins et autres frais directs d’exploitation.

Le tableau suivant présente le rapprochement de la marge brute de gestion et de la marge retail avec la marge brute comptable telle qu’incluse dans les états financiers du Groupe pour les périodes suivantes :

(€m) S1 2018 S1 2019 Marge brute comptable 316,1 342,8 Retraitement des commissions et autres ajustements 60,8 69,5 Marge brute de gestion 376,9 412,3 Coûts directs des points de vente -196,6 -222,6 Marge retail 180,4 189,7

Free cash-flow après impôts

Le Free cash-flow après impôts est défini comme l’EBITDA ajusté après prise en compte des variations des besoins en fonds de roulement, des éléments non courants payés, des impôts sur le résultat payé ainsi que des flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissements.

Dette financière nette

La dette financière nette représente la part de la dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, diminuées de la Trésorerie nette des concours bancaires.

***

MÉTHODOLOGIE

Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. De façon générale, les valeurs présentées dans ce communiqué de presse sont arrondies à l'unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. Par ailleurs, les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

***

AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce document contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Ce document n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce document. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences éventuelles de l’usage qui sera faite de ce document ou de toute information y figurant. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par SMCP auprès de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’information réglementée et disponibles sur le site de SMCP (www.smcp.com).

***

Une conférence téléphonique à destination des investisseurs et des analystes sera tenue par Philippe Gautier, Directeur Financier et des Opérations, à partir de 9h00 (heure de Paris).

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet (www.smcp.com), section Finance.





COMPTES CONSOLIDES S1 2019

COMPTE DE RESULTAT (M€) S1 2018 S1 2019

hors IFRS 16 S1 2019

yc. IFRS 16 Impacts IFRS 16 Chiffre d’affaires 493,3 540,3 540,3 - EBITDA ajusté 83,9 86,8 141,0 +54,2 Dotations aux amortissements et aux provisions -17,5 -21,9 -74,4 -52,5 EBIT ajusté 66,4 64,9 66,5 +1,6 LTIP -7,0 -6,7 -6,7 - EBIT 59,4 58,2 59,8 +1,6 Autres produits et charges non courants -3,8 -4,1 -4,1 - Résultat opérationnel 55,5 54,0 55,7 +1,6 Résultat financier -10,6 -21,7 -28,0 -6,3 Résultat avant impôt 44,9 32,3 27,7 -4,7 Impôt sur le résultat -17,6 -12,3 -10,5 +1,8 Résultat net (part du Groupe) 27,4 20,0 17,2 -2,9





TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (M€) S1 2018 S1 2019

hors IFRS 16 EBITDA ajusté9 82,5 86,8 Variation du besoin en fonds de roulement -32,0 -28,9 Dépenses non-courantes -13,6 -5,0 Impôt sur le résultat payé 0,2 -21,9 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 37,1 31,1 Dépenses d’investissement -22,1 -33,9 Autres - - Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement -22,1 -33,9 Intérêts financiers versés -9,0 -13,0 Autres produits et charges financiers 0,5 -3,4 Emission net de remboursement de dettes financières -19,9 13,7 Ecarts de change net 0,2 0,2 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -28,2 -2,5 Variation nette de la trésorerie -13,2 -5,3





CALCUL DU FCF (en M€) S1 2018 S1 2019

hors IFRS 16 EBITDA ajusté10 82,5 86,8 Variation du besoin en fonds de roulement -32,0 -28,9 Dépenses non-courantes -13,6 -5,0 Dépenses d’investissement -22,1 -33,9 Impôt sur le résultat payé 0,2 -21,9 Free cash flow après impôts (a) 15,0 -2,8 Coût des paiements fondés sur des actions (b) -11,2 - Dépenses non opérationnelles engagées au cours de la période (c) -2,3 -1,9 Free cash flow après impôts et hors éléments exceptionnels liés à l’introduction en bourse (a)-(b)-(c) 28,6 -1,0 Impôt sur le résultat payé 0,2 -21,9 Free cash flow avant impôts et hors éléments exceptionnels liés à l’introduction en bourse 28,4 20,9





BILAN - ACTIFS (M€) Au 31 décembre 2018 Au 30 juin 2019 hors IFRS 16 Au 30 juin 2019

yc. IFRS 16 Impacts IFRS 16 Goodwill 630,1 630,1 630,1 - Immobilisations incorporelles & droit d’utilisation 736,1 734,9 1 175,6 +440,8 Immobilisations corporelles 76,0 77,7 77,7 - Actifs financiers non-courants 19,5 22,5 22,5 - Autres actifs non-courants 0,5 0,0 0,0 +0,0 Actifs d’impôts différés 33,4 32,9 34,7 +1,8 Actifs non-courant 1 495,5 1 498,0 1 940,6 +442,6 Stocks 221,4 233,6 233,6 - Créances clients et comptes rattachés 51,4 58,4 58,4 - Autres créances 39,2 53,2 53,2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 46,5 49,7 49,7 - Actifs courant 358,5 394,9 394,9 - Total actifs 1 854,0 1 892,9 2 335,5 +442,6





BILAN – CAPITAUX PROPRES & PASSIFS (M€) Au 31 décembre 2018 Au 30 juin 2019 hors IFRS 16 Au 30 juin 2019

yc. IFRS 16 Impacts IFRS 16 Total des capitaux propres 1 142,2 1 167,3 1 164,5 -2,9 Emprunts obligataires 174,2 - - - Dettes locatives à long-terme - - 360,3 +360,3 Dettes financières à long-terme - 335,9 335,9 - Autres passifs non-courants 0,2 0,2 0,2 - Provisions non-courantes 0,2 1,3 1,3 - Produits constatés d'avance -0,1 -0,1 -0,1 - Provisions pour engagements de retraites à prestations définies 3,3 3,7 3,7 - Autres dettes non-courantes 0,0 0,1 0,1 - Passif d’impôts différés 166,5 158,1 158,1 - Passifs non-courant 344,5 499,2 859,5 +360,3 Passifs financiers portant intérêts 2,2 - - - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115,5 119,8 119,8 - Dettes locatives à court terme - - 94,0 +94,0 Concours bancaires et dettes financières à court terme 143,9 13,5 13,5 - Provisions courantes 3,2 1,3 1,3 - Autres dettes 102,6 91,7 82,9 -8,8 Passifs courant 367,4 226,4 311,5 +85,2 Total passifs et capitaux propres 1 854,0 1 892,9 2 335,5 +442,6





DETTE FINANCIERE NETTE (M€) Au 31 décembre 2018 Au 30 juin 2019 hors IFRS 16 Emprunts obligataires & passifs financiers portant intérêts -176,4 - Dettes financières à long-terme & autres passifs non-courants -0,2 -336,1 Concours bancaires et dettes financières à court terme -143,9 -13,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 46,5 49,7 Dette financière nette -274,0 -299,9 EBITDA ajusté sur les douze derniers mois 171,5 174,4 Net financière nette / EBITDA ajusté 1,6x 1,7x

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un leader mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de trois marques parisiennes uniques Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Présent dans 40 pays, SMCP est un Groupe à forte croissance qui a franchi le seuil d’1 milliard de chiffre d’affaires en 2018. Le groupe comprend un réseau de plus de 1 500 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE PRESSE

SMCP Brunswick

Célia d’Everlange Hugues Boëton

Pauline Roubin Tristan Roquet Montegon

+33 (0) 1 55 80 51 00 +33 (0) 1 53 96 83 83

celia.deverlange@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

pauline.roubin@smcp.com







1 EBITDA ajusté sur les douze derniers mois (hors IFRS 16)

2 Résultat net part du groupe divisé par le nombre moyen d’actions ordinaires au S1 2019 diminué des actions d’autocontrôle existantes détenues par le Groupe.

3 Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions ordinaires au S1 2019, diminué des actions détenues en propre par la société et augmenté des actions ordinaires susceptibles d’être émises dans le futur. Celles-ci prennent en compte la conversion des actions de préférence de catégorie G (4 696 861 actions ordinaires) et les actions gratuites de performance - LTIP (512 041 titres) au prorata des critères de performance atteints au 30 juin 2019

4 Au S1 2019, les éléments exceptionnels liés aux frais de l’introduction en bourse représentent -1,9 M€

5 Marge brute de gestion

6 Au H1 2019, les éléments exceptionnels liés à l’introduction en Bourse se sont élevés à -1,9M€

7 EBITDA ajusté sur les douze derniers mois (hors IFRS 16)

8 Les objectifs sont présentés sans tenir compte de l’impact de l’application de la norme IFRS 16, effective à compter de l’exercice 2019

9 Au S1 2018, EBITDA ajusté hors charges sociales du LTIP (-1,4 M€)

10 Au S1 2018, EBITDA ajusté hors charges sociales du LTIP (-1,4 M€)





Pièce jointe