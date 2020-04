SMCP S A : - Actions de solidarité contre la pandémie du Covid-19

Communiqué de presse – Paris, le 22 avril 2020

SMCP et ses marques se mobilisent

Actions de solidarité contre la pandémie du Covid-19

Le groupe SMCP et ses marques se mobilisent depuis plusieurs semaines pour soutenir les acteurs de la santé et les populations fragiles dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le groupe remettra ainsi dans les prochaines semaines 50 000 masques chirurgicaux à des sociétés d’aide à domicile opérant en France.

Ils viendront compléter la fabrication de 10 000 masques effectuée par Sandro à partir de stocks de tissu de précédentes collections, et la donation de plus de 10 000 masques de première protection FFP1 par Maje à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France qui prendra en charge leur distribution notamment aux EHPAD, aux écoles et aux forces de l’ordre.

Ces actions s’ajouteront à :

la conception de tee-shirts solidaires Sandro dont 100 % des bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge,

dont 100 % des bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge, la distribution de vêtements Maje à plusieurs associations françaises, espagnoles et italiennes,

à plusieurs associations françaises, espagnoles et italiennes, l’opération #ourheroes de Claudie Pierlot qui reversera 10€ pour chaque photo reçue avec le signe #HeartHands sur son compte Instagram, au fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),

qui reversera 10€ pour chaque photo reçue avec le signe #HeartHands sur son compte Instagram, au fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la donation de 8 000 mètres de tissu, d’élastiques et de rubans par De Fursac au département de la Creuse, berceau de son histoire, pour la fabrication de masques et blouses.

Dans cette période sans précédent et afin de participer à l’effort collectif réalisé par les équipes, le Comité Exécutif a souhaité renoncer à 30% de sa rémunération fixe au cours de cette période. Les membres du Conseil d’Administration se sont joints à cette initiative en réduisant de 30% le montant de leurs jetons de présence.

Fidèle à ses valeurs et à ses engagements, SMCP et l’ensemble de ses collaborateurs ont souhaité contribuer à l’effort collectif dans cette période exceptionnelle. Par ces initiatives, le Groupe a voulu exprimer sa solidarité et sa gratitude à l’égard de tous ceux qui dans cette crise font preuve de beaucoup de courage.

