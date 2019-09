SMCP : acquisition de De Fursac finalisée

06/09/2019 | 08:29

Le groupe de distribution SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce avoir finalisé l'acquisition du Groupe De Fursac, conformément à la documentation en date du 25 juin, et après avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence française.



Positionné sur le marché du luxe accessible pour homme, De Fursac bénéficie d'un réseau de 54 boutiques à travers 29 villes en France et en Suisse. En 2018, son chiffre d'affaires a atteint 41,4 millions d'euros, en croissance de 5,4% sur une base comparable.



'Constamment classée parmi les trois premières marques de luxe accessible pour homme dans les grands magasins français, De Fursac bénéficie déjà d'un fort engouement de la clientèle étrangère, particulièrement chinoise', souligne SMCP.



