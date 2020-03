Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SMCP a dévoilé mercredi ses résultats au titre de son exercice 2019. Ainsi, le groupe de prêt-à-porter a enregistré l’an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 51,6 millions d’euros (+2,8 % sur un an) et un Ebitda ajusté de 174,2 millions d’euros (+1,6%), d’où il découle une marge d’Ebitda ajusté de 15,4 % (-1, 5 point). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,13 milliard d'euros en 2019, en hausse de 11,3%." En 2019, SMCP a réalisé une croissance robuste malgré des conditions de marché difficiles notamment à Hong-Kong et en région parisienne au cours du quatrième trimestre ", a commenté Daniel Lalonde, le directeur général de SMCP." Ce début d'année 2020 est très difficile car l'épidémie du Covid-19 impacte significativement la consommation mondiale ", a ajouté le dirigeant.Le groupe dit avoir une " trésorerie sécurisée pour affronter la crise ".Le chiffre d'affaires du premier trimestre est attendu en baisse d'un peu plus de 20%, en données publiées.