SMCP : assez vêtu pour surmonter la crise

SMCP progresse de plus d'1% à 4,818 euros, les investisseurs semblent rassurés par les perspectives du groupe de mode à court terme et sur sa capacité à traverser la crise et faire face aux échéances. La société, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, qui a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, a contracté un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français. Ce PGE a une maturité d’un an et une option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années supplémentaires.En contrepartie, SMCP s'est engagé à ne pas verser de dividendes au titre des années 2020 et 2021.Par ailleurs, le groupe a obtenu de ses partenaires bancaires une suspension de ses covenants financiers (covenant Holiday) pour l'exercice 2020 et un assouplissement de ses covenants financiers pour l'exercice 2021 (levier d'endettement de 4,5 au 30 juin et 4 au 31 décembre).SMCP a assuré que ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d'actions pour réduire ses dépenses opérationnelles, ajuster ses plans de collections et favoriser le développement de ses ventes e-commerce, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l'activité.