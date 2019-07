SMCP : bien orienté avec un relèvement de broker

15/07/2019 | 15:01

SMCP prend 1,4% avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 8% à 17,2 euros, soit un potentiel de hausse évalué à 19% pour le titre du distributeur de prêt à porter et d'accessoires.



Le broker justifie son relèvement 'par une évaluation de données (y compris numériques) mise à jour' et par un rehaussement de ses perspectives pour le commerce en ligne, 'en raison d'une croissance significative du trafic'.



'Nous notons aussi une amélioration substantielle dans la gamme des accessoires (+50%) à travers les trois marques et pensons que la politique de dépréciations a progressé avec de plus faibles niveaux de décotes dans les ventes à surface comparable', poursuit-il.



