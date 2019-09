SMCP : confirme ses objectifs annuels après un semestre sans surprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SMCP a dévoilé des résultats semestriels en ligne avec ses attentes et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de prêt-à-porter a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un bénéfice net en repli de 26,8% à 20 millions d'euros en raison de coûts exceptionnels liés aux refinancements. Hors ces coûts, le bénéfice atteint 27,8 millions, en baisse de 1,8%. L'Ebitda ajusté a progressé de 3,5% à 86,8 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté est ressortie à 16,1%, impactée par une moindre absorption des coûts magasins liée à un faible démarrage de l'activité, comme attendu.En parallèle, SMCP a démontré sa forte capacité à maintenir un niveau de marge brute élevé à 76,3% avec une légère réduction de son taux de remise. Le groupe a également géré de manière efficiente ses frais généraux et administratifs (-0,5 pt), tout en maintenant un rythme d'investissement optimal pour préparer la croissance de demain.Le chiffre d'affaires, déjà publié, a progressé de 9,5% à 540,3 millions d'euros (+8% à taux de change constant).SMCP confirme ses objectifs 2019. Le Groupe vise pour 2019 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre +9% et +11% à taux de change constant, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajustée stable par rapport à 2018. Ces objectifs ne prennent pas en compte l'acquisition de De Fursac.Daniel Lalonde, directeur général de SMCP, commente : “Nos résultats du 1er semestre 2019 sont en ligne avec nos attentes, avec une solide performance dans les régions internationales et notamment en APAC (Asie-Pacifique). Malgré des conditions de marchés difficiles, le business model de SMCP a une fois de plus démontré sa résilience et notre stratégie focalisée sur les ventes non soldées a porté ses fruits, permettant au groupe d'atteindre une marge brute élevée de manière durable"."Au cours du 1er semestre, nous avons également lancé le processus d'acquisition de la marque De Fursac, un leader français du luxe accessible pour homme, qui est sur le point d'être achevé. Lors du second semestre, nous resterons pleinement déterminés à poursuivre nos priorités-clés pour 2019 et à atteindre nos objectifs financiers annuels.”