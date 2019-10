SMCP : entouré après son point d'activité

29/10/2019 | 14:56

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) bondit de 11% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 274,5 millions d'euros, en hausse de 9% à taux de change et périmètre constants, et supérieur de 1% au consensus selon Jefferies.



'Nous sommes satisfaits des progrès en France et en zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) qui ont accéléré séquentiellement par rapport au deuxième trimestre', réagit le broker, qui confirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 18,5 euros.



SMCP confirme ses objectifs 2019 d'une croissance de son chiffre d'affaires entre 9% et 11% à taux de change constant, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée stable, objectifs ne prenant pas en compte l'acquisition de De Fursac qui a été finalisée le 5 septembre.



