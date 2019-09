SMCP : hausse de 3,5% de l'EBITDA ajusté au 1er semestre

05/09/2019 | 09:53

SMCP publie un résultat net de 27,8 millions d'euros (hors coûts exceptionnels liés au refinancement) au titre du premier semestre 2019, et un EBITDA ajusté en hausse de 3,5% à 86,8 millions, soit 16,1% du chiffre d'affaires.



Le chiffres d'affaires du groupe de distribution ressort en hausse de +9,5% à 540,3 millions d'euros (+8% à taux de change constant), dont une croissance forte à l'international de +14% à taux de change constant notamment portée par la Chine continentale.



'Lors du second semestre, nous resterons pleinement déterminés à poursuivre nos priorités-clés pour 2019 et à atteindre nos objectifs financiers annuels', affirme le directeur général de SMCP, Daniel Lalonde.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.