SMCP : les ventes continuent de progresser

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) s'est établi à 274,5 millions d'euros, en hausse de 9% à taux de change et périmètre constants. La croissance du chiffre d'affaires en données publiées a atteint 10,8%, intégrant la contribution de la marque De Fursac sur une période d'un mois (+0,7%). Les ventes du groupe de mode spécialisé dans le "luxe accessible" ont été soutenues par l'international et la poursuite de l'expansion du réseau de magasins, en ligne avec les objectifs.Au cours de ces 12 derniers mois, SMCP a réalisé 107 ouvertures nettes de magasins opérés en propre (DOS). Cela inclut 51 ouvertures nettes en APAC, 47 en EMEA et 16 dans la région Amériques.En parallèle, le groupe a poursuivi, en France, l'optimisation de son réseau de distribution avec 7 fermetures nettes ciblées (DOS) tout en continuant d'investir dans de nouveaux emplacements-clés.Au total, au troisième trimestre 2019, SMCP a ouvert 28 magasins opérés en propre.En France, le chiffre d'affaires est ressorti à 91,8 millions, en hausse de 2,5% en données publiées (incluant De Fursac), soit une hausse de 0,6% à à taux de change et périmètre constants malgré un marché difficile. Cette performance intègre une accélération graduelle de la croissance au cours du trimestre, laissant présager d'une bonne performance au quatrième trimestre 2019.Ainsi, après un mois de juillet affecté par une baisse du trafic liée à la canicule, la croissance "like-for-like" du chiffre d'affaires a renoué avec une bonne dynamique à partir du mois d'août. En parallèle, SMCP a poursuivi l'exécution du plan d'optimisation de son réseau de magasins, avec 6 fermetures nettes au cours du trimestre et plusieurs investissements dans des localisations-clés tel que Claudie Pierlot - Champs Elysées.SMCP confirme ses objectifs 2019. Le groupe vise pour 2019 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 11% à taux de change constant, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée stable par rapport à 2018.Ces objectifs ne prennent pas en compte l'acquisition de De Fursac qui a été finalisée le 5 septembre 2019.