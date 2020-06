SMCP : obtention d'un PGE de 140 millions d'euros

24/06/2020 | 13:19

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce avoir contracté auprès de 12 banques un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq années additionnelles.



Le groupe s'est engagé à ne pas verser de dividendes au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs, il a obtenu de ses partenaires bancaires une suspension de ses covenants pour l'exercice 2020 et un assouplissement de ses covenants pour l'exercice 2021.



SMCP estime que 'ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d'actions, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l'activité'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.