Le récente reprise du secteur de la santé se vérifie également sur la place zurichoise car Novartis réalise la meilleure performance sur une semaine glissante, en accumulant 7.2% de hausse. Le chimiste Lonza suit, dans la foulée du poids lourd pharmaceutique, avec une avancée de 5.2% ainsi qu’Alcon, reproduisant le même parcours positif (+5%).



Les chiffres des entreprises au premier trimestre et les projections pour les deux suivants laissent entrevoir une pérennisation du rythme de progression.



Graphiquement, en données journalières, les cours poursuivent leur parcours ascensionnel. Le franchissement du récent pic de 2018 (9630 points) marque une nouvelle étape dans la configuration actuelle et ouvre la voie à la ligne symbolique des 10 000 points.

Il faudrait un retour graphique sous les 9480 points pour annihiler les espoirs d’extension à moyen terme et pour valider une phase de prise de bénéfices en direction des 9300 points.





