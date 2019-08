Bonne résilience malgré le Luxe Envoyer par e-mail :

Depuis le début du mois d’août, le SMI a, en effet, perdu seulement 1% malgré les tensions réapparues sur le conflit commercial.



Néanmoins, cette baisse modérée cache des parcours plus négatifs, notamment dans le luxe avec Richemont (-9%) ou encore The Swatch Group (-6%) qui cèdent du terrain avec des craintes rajoutées par les manifestations à Hong Kong. Les banques ont également subi les vents contraires, à l’image d’UBS et de Crédit Suisse, toutes deux à -5.5%, pour la même période de référence.



Graphiquement, en données journalières, les cours évoluent sous la forme d’un W. Cette configuration en double contact, au niveau des 9530 points, a permis une relance en direction des 9880 points. Il faudrait un franchissement de ce niveau pour ouvrir à nouveau la voie aux 10 000 points voire plus, afin de se rapprocher des records absolus. Un scénario qui n’est pas privilégié à ce stade du mouvement de reprise, qui s’apparente davantage à un pullback borné au point intermédiaire des 9900 points.

