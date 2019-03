Correction… réaction Envoyer par e-mail :

Sinon, LafargeHolcim domine le palmarès sur 2019, enregistrant 22% de gains devant le premier groupe agroalimentaire mondial (+18%). La récente baisse complémentaire des taux (le 10 ans suisse possède un rendement négatif de -0.45%) redonne du potentiel au marché action.



Techniquement en données journalières, les cours rentrent en phase de consolidation après le point haut proche des 9600 points. Quelques prises de bénéfices ont permis à l’indice de revenir sur la ligne des 9270 points, zone déjà testée le mois dernier. A son contact, le consensus acheteur a repris sa domination pour retrouver la moyenne mobile 20 jours. Les oscillations devraient perdurer à l’intérieur de ce mouvement secondaire entre les deux bornes (9270 / 9460 points).

Il faudrait une cassure des 9270 points en clôture pour fragiliser davantage la configuration et viser un recul plus prononcé en direction des 9000 points.



