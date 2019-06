La cible des 10.000 points touchée Envoyer par e-mail :

Depuis le début du mois, l'indice helvétique s'est adjugé 4.4% de performances et quasiment aucun de ses composants n'a évolué en territoire négatif. La Compagnie Financière Richemont s'est distinguée à la hausse (+11.3%), profitant de l'engouement de la "génération Z" chinoise sur le marché du luxe, générant de ventes solides en Chine, tout comme aux Etats-Unis.



Bénéficiant de recommandations d'achats, le géant de l'industrie chimique, Sika (+10.6%), et le leader des prestations de services en ressources humaines, Adecco (+9.5%), complètent le podium des meilleures performances.

En revanche, les gains sur les bancaires se trouvent plus limités. UBS cède 0.8% et Crédit Suisse ne progresse que de 0.9%. La valeur Alcon, issue du secteur médical et dernièrement introduite au sein de l'indice a fait du surplace (-0.05%).



Techniquement, le SMI a atteint un nouveau plus haut historique en clôture, à 9988 points et a même dépassé le seuil des 10 000 points en séance. Les moyennes mobiles 20, 50 et 100 jours restent nettement orientées à la hausse, ce qui protège l'indice contre un repli moyen terme. En effet, il faudrait un retournent violent sous 9700 points revenir à une neutralité indicielle plus marquée.

