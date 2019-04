Le SMI au sommet Envoyer par e-mail :

Le laboratoire pharmaceutique Novartis s'est séparé de son activité ophtalmique. L'action Alcon, née de cette scission, s'ajoute à la composition du SMI (passant de ce fait à 21 valeurs). Le titre fait donc ses premiers pas en bourse cette semaine en se négociant, à son lancement, à 55 CHF.



Swisscom se positionne comme la lanterne rouge du SMI. Seule action en territoire négatif depuis le début d'année (-1.9%) et toujours dans les dernières sur un mois glissant (-2.4%), l'opérateur télécoms helvétique pâtit des dégradations de brokers (tels qu'UBS ou encore ISS EVA), estimant que le marché domestique est saturé.



Au niveau des meilleures performances, Lonza Group reste sur le podium depuis janvier (+21% et 7.9% sur un mois glissant). Adecco, qui avait beaucoup souffert l'année dernière, se distingue également à la hausse (+7.2% sur un mois), ainsi que Sika (+7%).



La saison des résultats trimestriels des entreprises qui débute cette semaine pourrait toutefois entraîner de la volatilité sur le marché des actions et totalement modifier ce palmarès.



Techniquement, le SMI revient sur ses plus hauts historiques (9616 points en janvier 2018). S'il parvient à franchir ce niveau en clôture, un potentiel haussier serait libéré. L'indice helvétique pourrait atteindre la zone inédite des 10 000 points. A contrario, s'il bute sous cette résistance, un retour en direction des 9268 points serait envisageable voire, en cas de consolidation plus profonde, vers sa moyenne mobile 100 jours à 9060 points.

