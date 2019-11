Le consensus acheteur ne connait aucune faiblesse Envoyer par e-mail :

Les valeurs helvétiques restent inscrites dans une puissante tendance haussière. Les performances annuelles l’attestent, avec 25% de croissance. Le SMI bénéficie, en effet, d’un double avantage pour les investisseurs, d’avoir une exposition sur une devise solide et d’être placé sur des sociétés à forte croissance. Sur le dernier mois glissant, l’indice de Zurich a progressé de 3.2%, intégrant des parcours qualitatifs. Geberit, valeur à connotation cyclique s’envole de 9.8%, ainsi que la compagnie industrielle Sika (+8%), portant ainsi ses gains de l’exercice à plus de 42%. En revanche, Nestlé fait du surplace lors de cette phase mensuelle. Le géant de l’industrie alimentaire et numéro un en termes de capitalisation garde néanmoins une avance totale de 30% depuis janvier, ce qui lui permet de dépasser les 300 milliards de dollars. Graphiquement, en données journalières, l’ascension indicielle ne connaît aucune faille, permettant aux cours de marquer des plus hauts historiques au quotidien. La cible des 10 750 points constitue l’objectif de cette extension.

Il faudrait un repli intensif sous les 10385 points, voire même un passage sous les moyennes mobiles 20 jours, située à ce jour vers 10340 points, pour fragiliser la configuration actuelle .

Patrick Rejaunier

