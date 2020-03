Le "defensif" subit aussi la tempête Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse long terme du 12/03/2020 | 14:50

Les actions helvétiques n’échappent au marasme boursier. L’indice recule de 8% lors de cette nouvelle séance de la peur. Le cumul baissier s’élève à plus de 20% depuis le début d’année. Parmi les composantes, une seule action se démarque, avec une hausse de 3.3% sur cette référence temporelle. En effet, à part le chimiste suisse Lonza Group, l’ensemble des valeurs évolue dans le rouge foncé, à l’image de Crédit Suisse qui cède 32% et d’Adecco (31%). Les valeurs défensives n’échappent aux vents violents de la baisse entrainant Nestlé (-8%) ou encore Novartis (-15%) et Roche (-5%) sur des configurations très negatives. Graphiquement, en données hebdomadaires, l’indice revient au contact des plus bas de fin 2018 à 8150 points. Trois séquences hebdomadaires ont suffi pour annihiler toute la hausse d’une année. Les cours sont donc caractérisés par une volatilité jamais atteinte (+60% sur le VIX). Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer autre chose que de simples rebonds vite capés par un consensus vendeur très affirmé.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.