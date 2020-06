Les derniers repassent les premiers Envoyer par e-mail :

Les valeurs suisses continuent leur ascension « post Covid ». Depuis le nadir de la baisse, le SMI gagne plus de 23%, dont 6.6% sur les deux dernières semaines. La réouverture des économies redonne une peu de visibilité aux investisseurs qui parient sur un retour de la croissance plus rapide que prévu. Le palmarès des récentes hausses, parmi les composantes de l’indice, montre un certain équilibre dans les choix tactiques des intervenants. En fait, les titres les plus affectés depuis janvier se positionnent au top du palmarès sur la quinzaine écoulée. C’est le cas de Crédit Suisse (-25% mais un rebond de 30% sur la période référencée) idem pour Zurich Assurance ( -31% dont un récent gain de 25%). Graphiquement, l’indice helvétique progresse énergiquement depuis le point bas des 7675 points. La rapidité de la hausse représente un signe fort dans la volonté des investisseurs de revenir massivement sur les actions suisses. La récente accélération au-dessus des 9890 points ouvre la voie pour revenir sur 10250 points puis, en cas de cassure, vers la limite supérieure des 10600 points Seul un retour marqué sous les 9400 points pour fragiliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

