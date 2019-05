Les majors de la santé maintiennent le SMI au sommet Envoyer par e-mail :

La Suisse vent de publier son PIB en hausse de 0.6% au premier trimestre même si les exportations se sont affichées en baisse.

Parmi les titres le plus-en vue sur la récente séquence hebdomadaire, les grosses capitalisations se distinguent, à l’image de Novartis (+6.7%) et de Roche Holding (+2.3%), tous deux grands représentants du secteur de la santé.



Graphiquement, en données journalières, les cours sont revenus tester la ligne supérieure des 9770 points, échouant une nouvelle fois, après le premier test fin avril.

L’indice se situe néanmoins toujours au-delà des moyennes mobiles jours. Le repli pourrait s’étendre jusqu’à la ligne des 9600 points, zone de convergence entre les moyennes 20 et 50 séances. Le courant acheteur devra se reformer sur ce niveau pour empêcher les cours de produire une extension baissière en direction de la cible inférieure des 9330 points.

