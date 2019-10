Parcours ascensionnel Envoyer par e-mail :

L’indice majeur suisse accomplit un parcours de qualité sur 2019, accumulant jusqu’à ce jour plus de 21%. Cette performance est à mettre en exergue car elle s’accompagne d’une hausse de la devise, majorant ainsi les gains des intervenants de la zone euro. Du coté des valeurs, Sika réalise la meilleure performance mensuelle, avec une avancée de 15% due à son relèvement de marge à 16/18%, contre 14/16% auparavant. Le cimentier porte son gain annuel à plus de 34%.

ABB réalise également un excellent parcours avec une croissance des cours de 6.8%, le groupe montrant une certaine résilience malgré la faiblesse de son secteur industriel. Adecco grimpe aussi sur le podium des performances, en accumulant un total de 6.2% sur le dernier mois. Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de produire un débordement haussier pour aller tester la ligne supérieure des 10240 points. Le consensus acheteur s’est manifesté de manière dynamique, après une phase de réflexion qui permit de former un large trend de latéralisation entre 9500 et 10120 points.

L’indice SMI découvre, par conséquent, des terrains inconnus sur ces prix et pourrait même aller chercher symboliquement les 10 400 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.