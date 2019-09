Poussée indicielle + gain sur la devise = double bonus Envoyer par e-mail :

Sur le dernier mouvement haussier démarré fin août, l’avancée du SMI se porte à 3.5%, entraînée par le secteur bancaire. En effet, Crédit Suisse gagne plus de 16% ainsi que UBS (+11%), les analystes estimant que la baisse des objectifs sectoriels sur 2019 est largement intégrée dans les cours. Le champion sur l’ensemble de l’exercice 2019 reste encore Nestlé qui caracole en tête des performances avec 37% et conforte ainsi sa capitalisation à 318 milliards de dollars.



Graphiquement, les cours reviennent tester la ligne supérieure, au voisinage des 10 100 points. A ce stade de la configuration, l’enjeu est de taille. Une nouvelle percée haussière et l’indice s’aventurerait sur un terrain inconnu. La cible principale, en tenant compte de l’effet de report des trends, se positionnerait à proximité des 10 400 points. A contrario, un retour sous les 10 000 points replacerait le SMI dans un schéma de réflexion prolongé avec une dominante neutre.

