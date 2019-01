Réaction dynamique des valeurs suisses Envoyer par e-mail :

Les actions suisses ont montré beaucoup de dynamisme depuis le point bas du 27 décembre. A cette époque, le stress était à son comble sur toutes les places mondiales. Depuis les commentaires conservateurs de la Fed et l’avancement des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont favorisé la prise de position sur les actifs dits à risques. Ces initiatives acheteuses profitent au SMI qui progresse de 4.2% depuis le début d’année.

Lafargeholcim (+11%), Julius Bär Gruppe (+10%) et Crédit Suisse (+7.7%) sont les principaux contributeurs de cette avancée. A contrario, la seule valeur dans le rouge se nomme Geberit qui recule de 5%, après la dégradation d’UBS à vendre.



Techniquement, en données journalières, le SMI a connu un retournement de tendance radical sur le niveau des 8200 points. La reprise énergique s’est opérée en V-Bottom permettant à l’indice de gagner plus de 600 points, soit 8.2%. Cette extension a permis de rejoindre rapidement la ligne des 8860 points, véritable point pivot depuis six mois. La résistance concernée converge avec la moyenne mobile 100 bourses qui, comme les autres références à 20 et 50 jours, ne montre plus de manière ostentatoire une forte tendance baissière.

La neutralité de la configuration milite, par conséquent, pour une latéralisation des cours dans les jours à venir, voire un repli sur la moyenne mobile 20 séances vers 8820 points, l’occasion alors, de revenir à l’achat.



Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.