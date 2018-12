Refoulé vers la zone basse Envoyer par e-mail :

Rares sont les exceptions au repli puisque sur les 20 composantes de l’indice, 4 seulement ressortent avec un résultat positifs. Trop peu pour garantir une bonne trajectoire à la référence indicielle suisse.



Les gagnant sur 2018, et sans surprise, évoluent dans des secteurs dits défensifs comme la santé (Novartis +2.7%), la chimie élargie (Lonza +8%, Givaudan +2.4%) ou de manière plus surprenante l’assureur Suisse Life Holding, enregistrant la meilleure avancée de l’année (+8.8%).



Graphiquement, les cours reviennent à grande vitesse au contact du support moyen terme à 8450 points. Ce nouveau repli intervient après 3 « tops marché » à 9200 points et ce, depuis cet été. Une prochaine cassure de la ligne de soutien ouvrirait la voie pour descendre sur 8140 points. Il faudrait une relance dynamique et étendue, au-delà des 8860 points, pour neutraliser l’indice. Le fait de rester sous ce seuil renforce, en effet, le courant vendeur.

