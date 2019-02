Un début d'année en fanfare Envoyer par e-mail :

Le spécialiste des matériaux de construction, LafargeHolcim (+18%), conserve la première place dans le palmarès des meilleures performances 2019. Idem pour la banque privée suisse, Julius Bär Gruppe (+15.2%). Néanmoins, la Compagnie Financière Richemont monte sur le podium (+14.8%), à la place de Crédit Suisse (+9.4%), profitant du rebond du luxe, notamment suite aux résultats records de Kering et LVMH. A contrario, Swisscom figure comme la lanterne rouge de l'indice, avec un repli de plus de 4% depuis janvier, pénalisée par la montée de la concurrence sur son marché domestique et par des dégradations de recommandations de brokers.



Le SMI a poursuivi sa "reprise dynamique" (+9.3%) entamée en ce début d'année et a atteint, ce jour, un nouveau point haut annuel. Cette extension a permis de franchir la résistance située à 9200 points et les moyennes mobiles 20, 50 et 100 jours sont désormais orientées à la hausse. Il convient de surveiller le comportement de l'indice sur le prochaines séances afin de confirmer le mouvement haussier. Une nouvelle cible se situerait alors autour des 9550 points. Néanmoins, en cas de retour sous le seuil significatif des 9200 points, l'indice helvétique pourrait se replier jusqu'à la ligne des 8860 points.

