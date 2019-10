Un niveau de résistance bien affirmé Envoyer par e-mail :

L'indice Suisse semble s'essouffler après avoir franchi un plus haut historique en Septembre (10100 points), malgré une devise helvétique toujours très prisée des investisseurs, sur fond d'incertitudes autour de la guerre commerciale Etats-Unis/Chine. Depuis début septembre, le SMI a cédé 1.38% porté par la contreperformance des financières telles que Crédit Suisse (-7.94%) et Swiss Life (-4.21%). Richemont et Swatch ont perdu respectivement 9% et 8% accentuant la tendance négative sur le luxe. En revanche, Roche (+6%) signe la meilleure performance sur la période. Graphiquement, le canal haussier initié en août a testé la résistance des 10 100 points à plusieurs reprises mais l'indice ne semble pas s'aventurer au-delà de cette ligne et évolue actuellement en dessous de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours. Dans le canal actuel, l'indice se rapproche d'un premier niveau de support à 9715 points. La dominante devrait rester neutre mais une cassure ne semble pas être un scénario à exclure au vu de la volatilité actuelle qui ouvrirait la voie à une nouvelle cible baissière située à 9530 points.

