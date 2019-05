Vive correction depuis le pic historique Envoyer par e-mail :

Sur la semaine glissante, les baisses prennent de l’ampleur sur UBS (-8.3%), ABB (-6.7%) et Swiss Re (-6.3%). Seule, l’action Geberit se démarque, avec une hausse de 7.3% sur la même période de référence, malgré des réajustements baissiers de la part des analystes.



Graphiquement, en données journalières, la configuration marque un retour sous les précédents plus hauts à 9580 points. Cette zone, définie comme un point pivot, avait été franchie à la hausse et un retour en forme de pullback aurait dû redonner de la force à l'indice. En fait, les cours sont revenus sous cette plage de prix, procurant un signe assez négatif à court terme.

Le soutien de la moyenne mobile 50 jours, convergente avec le support des 9485 points, pourrait stopper les ardeurs des vendeurs et générer des opportunités d’achat, en direction des 9600 points.

En revanche une cassure de ces soutiens graphiques verserait le SMI dans une extension baissière en direction des 9300 points. Dans tous les cas de figure, la volatilité devrait perdurer.

