Alcon remplace Julius Bär au SMI, Dufry éjecté du SLI, Aryzta du SMIM

Zurich (awp) - Conséquence de la scission d'Alcon de sa maison-mère Novartis et de la cotation des titres du fabricant de produits ophtalmologiques à la Bourse suisse, son exploitant SIX annonce mardi des adaptations extraordinaires des indices. Remplacée par l'action Alcon, celle de Julius Bär quittera l'indices SMI des 20 valeurs vedettes de la place de Zurich.

Alcon entraîne aussi l'expulsion de Dufry de la liste des 30 valeurs du SLI (Swiss Leader Index) et celle d'Aryzta de l'indice des mid-cap SMIM.

Les indices seront adaptés les 9 et 10 avril, a précisé SIX dans son communiqué. Alcon entrera au SMI le 9 avril et Julius Bär en sortira le 10 avril. Le fait que le changement n'intervient pas le même jour est dû à des raisons techniques, a précisé à AWP un porte-parole de SIX.

L'entrée en Bourse d'Alcon et une des plus grosses opérations du genre cette année en Europe. La Bourse suisse avait déjà indiqué auparavant qu'Alcon devrait être intégré dans l'indice vedette de SIX hors de la période habituelle. La question restait cependant ouverte de savoir qui devrait céder sa place au SMI ainsi quelles seraient les effets pour les autres indices.

uh/tp/rp