Bourse suisse 2018: hausse du chiffre d'affaires, progression des IPO

Zurich (awp) - Même si on a constaté un recul de la plupart des classes de placement en 2018, les activités ont à nouveau augmenté en 2018 à la Bourse suisse. L'exercice a aussi été caractérisé par de nombreuses entrées en Bourse (IPO).

Pas moins de 12 entreprise ont en effet fait le saut et sont entrées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange l'an dernier, a indiqué SIX jeudi soir. C'est le nombre le plus élevé depuis 2001.

Avec l'IPO de SIG Combibloc, SIX a enregistré la troisième plus grosse opération du genre en Europe en 2018. Le fabricant de systèmes d'emballage affiche un poids de 1,7 milliards de francs suisses dans la balance. Le volume total des IPO s'est élevé à 3,9 milliards de francs suisses, ce qui place SIX au 4e rang en Europe.

Les activités de négoce ont aussi augmenté: le chiffre d'affaires des transactions s'est inscrit en hausse de 1,1% à 1361 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions a progressé de 17,3% à un bon 60,3 millions. Le plus gros chiffre d'affaires et le plus grand nombre de transactions reviennent au géant de l'agroalimentaire Nestlé.

Le chiffre d'affaires journalier le plus élevé, 12,3 milliards de francs suisses, a été atteint le 2 mai. Le 6 février est le jour ayant enregistré le plus de transactions, 506'603. La moyenne journalière se monte à 5,5 milliards de francs suisses pour 242'171.

Actions et fonds en croissance

SIX indique en outre avoir encore gagné des parts de marché dans le négoce des plus grosses actions suisses, à 70,6% contre 68,3% un an auparavant.

Le segment le plus important, Actions et Fonds, a encore progressé, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à 1108 milliards de francs suisses et 58,3 millions de transactions (+18%). Les indices ont en revanche reculé sur l'année: le SMI a perdu 10,2% et le SPI 8,6%.

Le segment des emprunts en francs suisses a reculé de 6,6% à 120,6 milliards de francs suisses et le nombre de transactions diminué de 1,1%. Pour les emprunts en devises étrangères, la baisse est de 36% pour le chiffre d'affaires. Elle atteint 5,9% pour les produits structurés et warrants.

Le chiffre d'affaires des ETFs a reculé de 13,7% à 100 milliards de francs suisses.

