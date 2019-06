Bourse suisse SIX: recul du volume de négoce et du nombre de transactions en mai

Zurich (awp) - Après deux mois de hausse successifs, les volumes négociés à la Bourse suisse en mai ont été inférieurs à ceux d'avril. Le nombre transactions a également légèrement diminué en comparaison mensuelle, indique l'opérateur SIX lundi soir dans son pointage périodique.

Pendant le mois sous revue, les volumes échangés se sont érodés de 6,7% à 113,7 milliards de francs suisses, alors que le nombre d'opérations a reculé de 0,8% pour s'établir à un peu plus de 4,6 millions.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les volumes ont baissé 5,3% sur un an, à 583,6 milliards, et le nombre de transactions de 15,2% à près de 22,6 millions. Pendant la même période, le SMI des valeurs vedettes de la place zurichoise a bondi de 13,0%, malgré un repli de 2,5% pendant le mois de mai.

En termes de chiffre d'affaires, la journée la plus active a été le 28 mai, qui a vu des titres échangés à hauteur de 10,2 milliards. Il faut par contre remonter au 9 mai pour la séance la plus intense, lors de laquelle on a frôlé les 270'000 transactions.

La première place en termes de volume revient à la nominative Nestlé, avec 9,1 milliards de francs suisses, alors que le titre le plus échangé a été celui d'un autre poids lourd, Novartis, dont la nominative a fait l'objet de près de de 250'000 opérations.

buc/rp