Bourse suisse: le volume de négoce s'est accru en mars

Zurich (awp) - Le négoce à la Bourse suisse s'est accéléré en mars en variation mensuelle. En l'espace d'un mois, les volumes ont bondi de 8,1% à 119 milliards de francs suisses et le nombre de transaction s'est accru de 7,1% à 4'355'374 opérations, détaille le rapport mensuel dévoilé lundi soir par SIX Group.

De janvier à fin mars, le chiffre d'affaires a cependant fléchi sur un an de 7,1% à 348 milliards de francs suisses, alors que le nombre de transactions en a fait de même, dégringolant de 21,7% à plus de 13,3 millions d'opérations.

Le plus gros chiffre d'affaires journalier a été atteint le 15 mars, à 12,4 milliards de francs suisses. Le plus grand nombre de transactions - soit 242'364 - a été enregistré durant la même séance. En mars, Nestlé a représenté le titre ayant généré le plus grand volume, soit 13,6 milliards de francs suisses, alors que celui de Roche s'est illustré comme étant le plus négocié avec 231'687 transactions.

L'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) a achevé le mois sur un gain mensuel de 1% à 9477,8 points à la clôture du 31 mars. Depuis la fin de l'année 2018, il a bondi de 12,4%.

