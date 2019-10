Chiffre d'affaires en hausse de 8% en septembre à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du négoce à la Bourse suisse SIX a augmenté en septembre ainsi que sur les 9 premiers mois de l'année. Depuis janvier, l'indice SMI a gagné 19,6% à 10'078,3 points jusqu'au 30 septembre.

Par rapport à août, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,0% à 139,1 milliards de francs suisses, a indiqué SIX mardi soir. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires monte de 8,1% à 1101,8 milliards.

Durant le mois sous revue, le nombre de transactions a diminué de 7,3% à 6,18 millions. Sur les neuf premiers mois, ce nombre monte de 4,1% à 46'321'527.

Le segment Actions (y compris fonds et ETPs) a progressé de 10% à 111,1 milliards de francs suisses en septembre. Le volume des emprunts en francs suisses a baissé de 8,5% et celui des ETS de 8,8%.

Le plus gros chiffre d'affaires journalier a été réalisé le 10 septembre avec 13,4 milliards de francs suisses. C'est aussi le 10 septembre qu'il y a eu le plus de transactions (442'668). L'action la plus traitée a été Nestlé (15 milliards de francs suisses et 383'363 transactions).

Depuis peu, les premiers Reserve Convertible sur le bitcoin sont autorisés. En septembre, 56 produits basés sur des cryptomonnaies étaient traités sur SIX, 5 de plus qu'en août. Le chiffre d'affaires a atteint 50,1 millions de francs suisses pour 1834 transactions.

