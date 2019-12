Chute des volumes échangés à la Bourse suisse en novembre

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du négoce à la Bourse suisse SIX a chuté en novembre par rapport au mois précédent. Le nombre de transactions en a fait de même. Depuis janvier, l'indice SMI a gagné 24,5% à 10'493,20 à fin novembre.

En comparaison mensuelle, les volumes négociés ont plongé de 14,5% à 121,7 milliards de francs suisses, a indiqué lundi SIX, la société en charge de l'exploitation de la Bourse suisse, notamment. Le mois précédent, ils avaient crû de 2% à 141,9 milliards. Après onze mois en 2019, le chiffre d'affaires a gonflé 8,3% à 1365,9 milliards.

Sur le mois sous revue, le nombre de transactions s'est contracté de 12,6% à 5,95 millions d'échanges, après une croissance dépassant les 10% en octobre. Depuis janvier 2019, pas moins de 53,08 millions de transactions ont été effectuées, soit une augmentation de 5,5% en un an.

Le segment Actions (y compris les fonds et ETPs) a chuté de 9,8% à 100,04 milliards de francs suisses en novembre. Le volume des emprunts en francs suisses a en revanche bondi de 14,1%, celui des ETF dégringolant de pas loin des deux-tiers (-61,9%).

Le plus gros chiffre d'affaires journalier a été réalisé le 26 novembre à quelque 8,9 milliards de francs suisses. Au niveau des transactions, la journée du 5 novembre s'est démarquée (328'679). A l'image du mois précédent, Nestlé a généré le plus grand chiffre d'affaires (10,8 milliards de francs suisses), le titre du géant alimentaire veveysan suscitant aussi le nombre de transactions le plus élevé (328'146).

vj/rp