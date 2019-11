Hausse de 2% des volumes échangés à la Bourse suisse en octobre

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du négoce à la Bourse suisse SIX a encore augmenté en octobre, mais dans une moindre mesure par rapport au mois précédent. Depuis janvier, l'indice SMI a gagné 20,2% à 10'219,80 à fin 30 octobre.

En comparaison mensuelle, les volumes négociés ont augmenté de 2,0% à 141,9 milliards de francs suisses, a indiqué SIX vendredi soir. La croissance avait atteint 6,0% en septembre. Sur les dix premiers mois de 2019, les volumes ont gonflé 8,4% à 1234,6 milliards.

Durant le mois sous revue, le nombre de transactions s'est envolé de 10,1% à 6,81 millions. Sur les neuf premiers mois, ce nombre monte de 4,8% à 53'129'306.

Le segment Actions (y compris fonds et ETPs) a stagné (-0,2%) à 110'9 milliards de francs suisses en octobre. Le volume des emprunts en francs suisses s'est étoffé de 6,9% et celui des ETF de 9,7%.

Le plus gros chiffre d'affaires journalier a été réalisé ce mercredi 30 octobre avec 9,9 milliards de francs suisses. Au niveau des transactions, la journée du 2 octobre s'est démarquée (351'004). Nestlé a généré le plus grand chiffre d'affaires (13,5 milliards de francs suisses) et Novartis a suscité le nombre de transactions le plus important (385'604).

Dans son communiqué, l'opérateur de la Bourse suisse revendique une position de premier marché de négoce pour les produits avec comme sous-jacent des monnaies cryptées. En octobre, le nombre de produits a atteint 79.

fr/rp