La valeur du jour en Europe - UBS : les activités de conseil et banque en Suisse soutiennent les profits

UBS (+1,06% à 13,385 francs suisses) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice suisse SMI, ses résultats ayant progressé grâce à ses activités de conseil et de banque en Suisse. Au deuxième trimestre, le bénéfice net part du groupe d'UBS a augmenté de 1% à 1,392 milliard de francs suisses (1,25 milliard d'euros), dépassant le consensus Reuters s'élevant à 957 millions de dollars. Il s’agit des profits les plus élevés pour un deuxième trimestre depuis 2010. Dans le même temps, ses revenus ont reculé de 1,5% à 7,53 milliards de dollars.Les analystes préfèrent mesurer la performance de la banque au niveau de son bénéfice opérationnel ajusté avant impôts, qui a baissé de 1,9% à 1,787 milliard de dollars.L'établissement helvétique s'est en particulier distingué dans les activités bancaires en Suisse pour les clients individuels et les entreprises. Le bénéfice opérationnel ajusté avant impôts de Personal & Corporate Banking a progressé de 10% à 392 millions de dollars.Son activité de conseil, dont les revenus ont bondi de 18% à 742 millions de dollars, est aussi un des points positifs de cette publication. La division de banque de financement et d'investissement dans son ensemble a cependant vu son bénéfice opérationnel ajusté avant impôts chuter de près de 23% 440 millions de dollars.Elle a été pénalisée des activités de marché, qui ont connu un contexte défavorable. Les revenus tirés du courtage sur les actions ont baissé de 9% à 940 millions de dollars et ceux obtenus du courtage change, taux et crédit ont reculé de 7% à 390 millions de dollars.Dans la gestion de fortune aux Etats-Unis, UBS a enregistré des profits records : 367 millions de dollars. En octobre dernier, la banque avait indiqué qu'elle souhaitait se focaliser en particulier sur les ultra-riches américains, c'est-à-dire disposant d'une fortune d'au moins 30 millions de dollars.Pour autant, les profits totaux de la division, Global Wealth Management, qui est l'activité la plus importante d'UBS, ont reculé de 12,2% à 886 millions de dollars au niveau du bénéfice opérationnel ajusté avant impôts.Elle a par ailleurs affiché une décollecte de 2 milliards de dollars qu'elle explique par des flux sortants saisonniers de 5,1 milliards de dollars aux Etats-Unis liés aux impôts. Les actifs sous gestion ont toutefois augmenté de 2% à 2 486 milliards de dollars.S'agissant de son ratio de fonds propres durs, il a progressé de 30 points de base au deuxième trimestre à 13,3%. UBS cible un ratio de solvabilité d'environ 13% entre 2019 et 2021.