Le SMI s'enfonce dans le rouge, plombé par les craintes sur la croissance

Zurich (awp) - La Bourse suisse était en fort recul mercredi après-midi. Le SMI, qui avait encore réussi à pointer autour de l'équilibre en matinée, s'était nettement replié à partir de midi. La nervosité ambiante était aussi mesurable au VSMI, en forte progression.

Alors que le SMI reculait de près de 1,3% à 9661 points, avec un plus bas à 9653, les investisseurs se réfugiaient sur les valeurs sûres comme le franc et les emprunts. Le franc gagnait du terrain face au dollar et à l'euro. Le Conf septembre grimpait de 45 points de base à 168,78%.

Les autres principales places européennes accentuaient aussi leurs pertes. En Allemagne, le DAX cédait 1,8%, à Paris, le CAC 40 chutait de 1,7%. A New York, le future sur Dow Jones abandonnait 1,3%.

Les courtiers avancent diverses explications à ce recul. Les données conjoncturelles chinoises et allemandes du jour ont déçu. La production industrielle chinoise et les chiffre d'affaires du commerce de détail se sont révélés faibles. En Allemagne, le PIB s'est contracté de 0,1% au 2e trimestre.

Sur le marché des emprunts américains, la courbe des taux s'est inversée. Le rendement des bonds à deux ans a atteint 1,636% et dépassé celui du dix ans (1,620%) pour la première fois depuis 2007. Ce phénomène est considéré comme le signal d'une prochaine récession.

