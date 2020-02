Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,03% à 11'015 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,17% à 11'012,36 points - SLI (jeudi): +0,22% à 1686,15 points - SPI (jeudi): +0,10% à 13'297,98 points - CAC 40 (jeudi): +0,88% à 6038,18 points - Dax (jeudi): +0,72% à 13'574,82 points - FTSE-100 (jeudi): +0,30% à 7504,79 points - Dow Jones (jeudi): +0,30% à 29'379,77 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,67% à 9572,15 points - S&P 500 (jeudi): +0,33% à 3345,78 points - Nikkei (vendredi): -0,19% à 23'827,98 points AMBIANCE - tiraillement entre coronavirus et apaisement des tensions commerciales NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche revendique un succès clinique en oncologie dans l'Empire du Milieu - Credit Suisse: le CEO Tidjane Thiam se retire au 14 février 2020 Thomas Gottstein nommé à la tête de la banque André Helfenstein nommé à la tête de Credit Suisse (Suisse) le conseil réitère sa pleine confiance à Urs Rohner SPI: - Mobimo 2019: revenus locatifs 106,7 mio CHF (cons. AWP: 106,8 mio) bénéfice hors revalorisations 61,7 mio CHF (cons. AWP: 49,5 mio) dividende 10 CHF (cons. AWP: 10 CHF; 2018: 10 CHF) - GKB 2019: résultat d'exploitation 201,8 mio CHF (196,1 mio) bénéfice net 185,5 mio CHF (185,1 mio) dividende 40,00 CHF, dividende exc. de 6 CHF (2018: 40,00 CHF) 2020: bénéfice net attendu au niveau actuel - Sunrise: l'administratrice Robin Bienenstock ne se représente pas - Ems-Chemie 2019: chiffre d'affaires 2'153 mio CHF (cons. AWP: 2'202 mio) Ebit 624 mio CHF (cons. AWP: 620 mio) bénéfice net 532 mio CHF (cons. AWP: 520 mio) dividende 20,00 CHF (cons. AWP: 20,25 CHF; 2018: 19,75 CHF) 2020: Ebit attendu au niveau de l'année précédente PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ZKB 2019: résultat d'exploitation 846 mio CHF (892 mio) bénéfice net 845 mio CHF (788 mio) afflux net argent frais 11,7 mrd CHF (18,0 mrd) avoirs clientèle 333,3 mrd CHF (fin 2018: 295,2 mrd) SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Mettler-Toledo: chiffre d'affaires et bénéfice en hausse au 4e trimestre - Coronavirus: MCH renonce à tenir Art Basel à Hong Kong - Credit Suisse: Ethos demande la démission d'Urs Rohner - M3 Groupe rachète le centre commercial Meyrin Centre - Nouveau responsable pour TUI Suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises à fin janvier 09:00 Ems-Chemie: CPB 2019, Zurich 10:00 Mobimo: CPB 2019, Küsnacht 10:00 BC de Zurich: CPB 2019, Zurich 10:30 BC des Grisons: CPB 2019, Coire PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: plus forte croissance de la productivité depuis 9 ans en 2019 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0704 - USD/CHF: 0,9756 - future Conf: - (jeudi: -3 pb à 159,55%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,635%) - Allemagne : la production industrielle chute de 3,5% en décembre (Destatis) l'excédent commercial monte à 19,2 mds EUR en décembre, légère - Japon: repli plus fort que prévu de la consommation des ménages en décembre DIVERS jeudi: Suisse: - La qualité de l'emploi s'est améliorée dans plusieurs domaines international: - Sans réformes, les richesses du Golfe pourraient s'épuiser d'ici 15 ans (FMI) - Le trafic aérien a vu sa progression ralentir l'an dernier - La Chine sabre ses droits de douane pour rassurer Washington et les marchés - Opep: la Russie bloque une baisse de la production en réponse au virus aujourd'hui: Suisse: - BFW Liegenschaften: le délai de l'offre de rachat prend fin aujourd'hui international: - ras Coronavirus: - Automobile: le coronavirus bouscule la production hors de Chine - Pékin dépêche une enquête sur le médecin lanceur d'alerte décédé - La mort du lanceur d'alerte provoque la colère en Chine - L'épidémie s'aggrave sur le paquebot près du Japon - Xi assure à Trump que la Chine vaincra le coronavirus plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 février - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 10.02: - Perrot Duval (15,0 francs suisses) - Varia US (0,25 franc) 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8 francs suisses, N 1,60 fran) RATING DE CRÉDIT jeudi: - Roche: Moody's relève la perspective de la note à "positive" de "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi: - la BC de Fribourg rouvre son 0,1%/2044 de 35 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Wisekey annonce une participation propre de 0,59%/110,54% - VAT Group: Allianz remonte à 3,64% - Siegfried: Norges Bank renforce ses positions à 3,06% - SGS: la famille von Finck descend sous le seuil 3% - Kühne+Nagel: Blackrock remonte légèrement à 3,02% - Arbonia: Morgan Stanley remonte à 5,06%

