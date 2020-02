Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: % à 11' points (08h20) - SMI (vendredi): -0,10% à 11'001,53 points - SLI (vendredi): -0,17% à 1683,29 points - SPI (vendredi): -0,13% à 13'280,42 points - CAC 40 (vendredi): -0,14% à 6029,75 points - Dax (vendredi): -0,45% à 13'513,81 points - FTSE-100 (vendredi): -0,51% à 7466,70 points - Dow Jones (vendredi): -0,94% à 29'102,51 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,54% à 9520,51 points - S&P 500 (vendredi): -0,54% à 3327,71 points - Nikkei (lundi): -0,60% à 23'685,98 points AMBIANCE - NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: échec en phase II/III contre la maladie d'Alzheimer SPI: - L'assemblée de Perrot Duval donne le feu vert à un double dividende - BFW: 1,293 million de nominative servies après prolongation de l'offre - DKSH 2019: chiffre d'affaires 11,58 mrd CHF (cons. AWP: 11,53 mrd) croissance organique 3,1% (3,6%) Ebit 265,4 mio CHF (cons. AWP: 262,2 mio) bénéfice 176,1 mio CHF (cons. AWP: 176,0 mio) dividende 1,90 CHF (cons. AWP: 1,91; 2018: 1,85 CHF) 2020: Adj. Betriebsgewinn über Vorjahr - Comet 2019: chiffre d'affaires 371,6 mio CHF bénéfice net 12,0 mio CHF dividende 1,00 CHF (1,20 CHF) carnet de commandes +20% sur un an PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Retraite anticipée forcée pour quinze collaborateurs de la RTS - Credit Suisse: S&P examine de près l'évolution - Castle Alternative a bouclé son programme de rachat d'actions - Steiner Investment Foundation veut lever 150 millions de francs suisses NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 DKSH: CP résultats 2019, Zurich PRESSE DU WEEK-END - Credit Suisse: croissance en Asie et dans les pays émergents (Gottstein) SonntagsZeitung - CS: SonntagsZeitung nomme 5 candidats possibles à la succession de M. Rohner SonntagsZeitung - La Mobilière aurait payé 350-450 millions pour la participation Ringier SonntagsZeitung - Globus veut fermer des filiales et en développer d'autres SonntagsZeitung et NZZ am Sonntag - La Poste: Car Postal veut introduire des bus non polluants NZZ am Sonntag - Le président de l'USP propose une alliance avec les Verts SonntagsZeitung - Congé paternité supportable pour les PME, selon F. Regazzi Matin Dimanche PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Canada: le chômage légèrement à la baisse en janvier à 5,5% - USA: fortes créations d'emplois en janvier (+225'000), le taux de chômage remonte à 3,6% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - (vendredi: +2 pb à 159,55%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,658%) - Seco: taux de chômage janvier à 2,6% (décembre 2,5%), CVS 2,3% (2,3%) OFS: CPI janvier -0,2% à 101,5 points, inflation annuelle +0,2% - Chine: l'inflation s'emballe en janvier (+5,4%), envolée des prix alimentaires DIVERS vendredi: Suisse: - ras international: - Brésil: déforestation record en Amazonie en janvier Coronavirus: - plus de 630 morts dont un médecin qui avait tiré l'alarme - répercussions à attendre sur l'ensemble de l'économie, selon la Fed - La France a emprunté 11,254 milliards d'euros dont près de 2 de dette verte - La patronne du FMI veut changer l'équipe dirigeante, le numéro 2 va partir week-end: Suisse: - Plusieurs vols annulés en prévision de la tempête Ciara - Le Conseil fédéral victorieux sur le logement et l'homophobie - La PLR Christelle Luisier accède au Conseil d'Etat vaudois - Logements abordables: les initiants déçus veulent davantage de moyens - L'initiative sur les logements rejetée malgré le soutien romand - Le peuple soutient la norme antihomophobie à 63,1% - Régime contraignant pour Uber dans le canton de Zurich - Clavaleyres rejoint le canton de Fribourg pour fusionner avec Morat - Jura: la candidate socialiste devant la PDC Seydoux-Christe, ballotage - Bâle-Ville bannit le trafic automobile le plus polluant dès 2050 - Les Neuchâtelois ne pourront pas voter à 16 ans - Les Genevois refusent de densifier près de l'aéroport - Les candidats à la présidence du PS s'affrontent à Lucerne international: - Christine Lagarde impose un nouveau style après 100 jours à la BCE Coronavirus: - la Chine débloque 43 mrd USD pour aider les entreprises - plus de 800 morts, le bilan mondial du Sras dépassé - l'Opep+ recommande une réduction additionnelle de production - plus de 720 morts, premier mort non Chinois aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Trump repousse à 2035 son objectif d'élimination du déficit fédéral (médias) Coronavirus: - Coronavirus en Chine: le bilan grimpe à 908 morts, plus de de 40'000 malades risque d'infection par des personnes n'ayant pas voyagé en Chine (OMS) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 février - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: 10.02: - Perrot Duval (15,0 francs suisses) - Varia US (0,25 franc) plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8 francs suisses, N 1,60 fran) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Forbo: Blackrock s'enfonce sous un seuil, à 2,97% - Mobilezone: Blackrock franchit un seuil, à 3,02% - Arbonia: Morgan Stanley s'empare de 5,02%

