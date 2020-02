Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'113,37 points (08h15) - SMI (mardi): +0,56% à 11'101,17 points - SLI (mardi): +0,73% à 1703,15 points - SPI (mardi): +0,49% à 13'397,54 points - CAC 40 (mardi): +0,65% à 6054,76 points - Dax (mardi): +0,99% à 13'627,84 points - FTSE-100 (mardi): +0,71% à 7499,44 points - Dow Jones (mardi): -0,00% à 29'276,34 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,11% à 9638,94 points - S&P 500 (mardi): +0,17% à 3357,75 points - Nikkei (mercredi): +0,74% à 23'861 points AMBIANCE - de nouveaux records en vue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Télécommunications: grosse panne du réseau Swisscom, numéros d'urgence touchés SPI: - Clariant: Stephan Lynen nommé CFO - Vontobel 2019: AuM 198,9 mrd CHF (cons. AWP: 195,6 mrd) afflux net d'argent nouv. 11,7 mrd CHF (5,0 mrd) produit d'exploitation 1'262 mio CHF (cons. AWP: 1'247 mio) bénéfice net 265,1 mio CHF (cons. AWP: 257,0 mio) dividende 2,25 CHF (cons. AWP: 2,40; 2018: 2,10 CHF) 2020: objectifs confirmés, nouvelle feuille de route en juillet CEO: effets positifs de 3 mio CHF du retrait des act. sell-side - SGKB 2019: produit d'exploitation 479,2 mio CHF (477,6 mio) résultat d'exploitation 197,4 mio CHF (195,0 mio) bénéfice net 163,9 mio CHF (158,6 mio) dividende 16,00 CHF (16,00 CHF) 2020: résultat opérationnel attendu légèrement inférieur à 2019 le CEO Roland Ledergerber au conseil en 2021, président en 2022 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - AMS place 3,35 millions de ses actions auprès d'institutionnels - Stadler décroche une commande de 42 trains en Angleterre - Pilatus: une commission estime qu'il peut être actif en Arabie saoudite - Gurit vend sa filiale en Hongrie à l'italien Carbopress - Allreal nomme un nouveau directeur Realisation - ABB ferme une usine en Hongrie et supprime 1000 emplois - Bulgari ne participera pas à Baselworld en 2020 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Vontobel: CPB 2019, Zurich 11:00 BC de Saint-Gall: CPB 2019, Zurich 11:15 AFF/BNS: résultat emprunt de la Confédération 17:30 Flughafen Zürich: statistiques janvier 17:30 Temenos: résultats 2019 (CC 18:30) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - BCE: les taux pourraient encore baisser (chef économiste) - USA: la politique monétaire actuelle est adaptée aux perspectives (Fed) la Fed hésite à rejoindre le réseau des Banques mondiales pour le climat moins d'incertitudes liées au commerce mais encore des risques l'endettement des ménages américains atteint un nouveau record en 2019 aujourd'hui (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0644 - USD/CHF: 0,9762 - future Conf: - (mardi: -17 pb à 159,79%) - taux au comptant: - (mardi: -0,664%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - La Confédération reporte indéfiniment ses directives sur la 5G - Le Conseil fédéral ouvre une enquête pour espionnage - Crédit de 99 millions pour l'espace Schengen approuvé en commission - Augmentation des dépenses de l'aide sociale en 2018 international: - L'Argentine reporte le remboursement d'obligations 48h avant l'échéance - Concurrence: Washington accélère son enquête sur les géants de la tech - Brexit: l'UE douche les attentes britanniques sur les services financiers Coronavirus: - Impact du COVID-19 "maîtrisable", selon le patron de la Banque d'Angleterre - L'OMS estime qu'il y a une "chance réaliste de stopper" le nouveau virus - Le coronavirus devrait avoir un impact limité sur l'économie suisse (KOF) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Primaire du New Hampshire: Bernie Sanders en tête, revers pour Joe Biden - Etats-Unis: Trump accusé d'ingérence judiciaire au profit d'un ami proche Coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 février - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 28.04: - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8 francs suisses, N 1,60 fran) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Credit Suisse Group détient une participation de 5,75% - SGS: Credit Suisse abaisse sa participation sous 3% - Aluflexpack: JPMorgan Chase abaisse sa participation à 2,986% - Forbo: BlackRock détient une participation de 2,97% - Belimo: BlackRock détient une participation de 3,03%

