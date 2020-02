Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,19% à 11'112,98 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,03% à 11'092,35 points - SLI (jeudi): +0,07% à 1705,51 points - SPI (jeudi): -0,22% à 13'343,87 points - CAC 40 (jeudi): -0,19% à 6093,14 points - Dax (jeudi): -0,03% à 13'745,43 points - FTSE-100 (jeudi): -1,09% à 7452,03 points - Dow Jones (jeudi): -0,43% à 29'423,31 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,14% à 9711,97 points - S&P 500 (jeudi): -0,16% à 3373,94 points - Nikkei (vendredi): -0,59% à 23'688 points AMBIANCE - optimisme mesuré pour boucler la semaine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS lance un programme de rachat d'actions de max 200 mio CHF - Roche obtient une homologation en Chine pour le Tecentriq - Schindler 2019: entrées de commandes 12,12 mrd CHF (cons. AWP: 12,10 mrd) chiffre d'affaires 11,27 mrd CHF (cons. AWP: 11,31 mrd) Ebit 1'258 mio CHF (cons. AWP: 1'274 mio) bénéfice net 929 mio CHF (cons. AWP: 939 mio) dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 4,40 CHF; 2018 4 CHF) 2020: croissance attendue entre 0 et 5% en ML SPI: - LM Group 2019: chiffre d'affaires 337,8 mio EUR (285,6 mio) LM Group 2019: chiffre d'affaires 337,8 mio EUR (285,6 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque WIR: bénéfice en hausse en 2019, dividende stable SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - L'Autorité concurrence espagnole approuve 1ère phase de rachat de BME par SIX - Nestlé CEO: sommes très agressifs pour la franchise Starbucks en 2020 va fortement investir dans les produits à base de plantes objectifs de croissance seront atteints mais plus tard que prévu le ROIC devrait à moyen terme atteindre 15% le flux de liquidités devrait rester aux alentours de 12% - Ringier: 25 des 278 postes actuels d'Admeira seront supprimés en 2020 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: indice des prix à la production et l'importation janvier 2020 09:30 Schindler: résultats 2019 10:00 UPC Suisse: résultats 2019 PRESSE DE JEUDI - Le patron d'UBS, Sergio Ermotti, voudrait se retirer cette année Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: inflation à +0,1% en janvier sur un mois, inférieure aux attentes (CPI) aujourd'hui (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0626 - USD/CHF: 0,9799 - future Conf: - (jeudi: +16 pb à 159,81%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,685%) - OFS: PPI (total) inchangé en janvier sur un mois, -1,0% sur un an - Allemagne: le PIB a stagné au quatrième trimestre 2019 (Destatis) DIVERS jeudi: Suisse: - Affaire Crypto: la Délégation des commissions de gestion enquête - Accord trouvé pour le litige entre Viola Amherd et Bouygues E&S InTec - Le peuple votera sur l'identité électronique international: - Le Sénat entend les alliés que Trump veut placer à la Fed avant de voter - Remaniement au Royaume-Uni: démission surprise du ministre des Finances - UE: îles Caïmans et Panama bientôt sur la liste noire des paradis fiscaux - Chine: les ventes automobiles ont plongé de 18% en janvier Coronavirus: - Des laboratoires pharma attentifs aux risques de pénuries de médicaments - Pas de "changement significatif" dans la propagation de l'épidémie (OMS) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Coronavirus: - Coronavirus: 4 à 5 mrd USD de pertes pour les compagnies aériennes la Chine révise à la baisse le nombre de morts après des doublons plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 février - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8 francs suisses, N 1,60 franc) RATING DE CRÉDIT jeudi: - Bell: CS abaisse la perspective à "négative" et confirme le rating aujourd'hui: - EMPRUNTS jeudi: - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria lève 160 millions de francs suisses - BNP Paribas lève 180 mio CHF à 0,15%, échéance 2028 aujourd'hui: - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ras

lk/ck/