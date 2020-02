Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,16% à 11'147 points (08h20) - SMI (vendredi): +0,33% à 11'128,81 points - SLI (vendredi): +0,31% à 1710,88 points - SPI (vendredi): +0,48% à 13'419,95 points - CAC 40 (vendredi): -0,39% à 6069,35 points - Dax (vendredi): -0,01% à 13'744,21 points - FTSE-100 (vendredi): -0,58% à 7409,13 points - Dow Jones (vendredi): -0,09% à 29'398,08 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,20% à 9731,18 points - S&P 500 (vendredi): +0,18% à 3380,16 points - Nikkei (lundi): -0,69% à 23'253 points AMBIANCE - pause dans la saison des résultats annuels NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Orascom DH conclut un accord pour une école internationale au Caire - Vifor acquiert un bon pour un examen accéléré aux Etats-Unis - SPS: la Comco approuve le rachat de Tertianum par Capvis PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron réalise un chiffre d'affaires d'environ 105 millions de francs suisses SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Blick lance sa chaîne télévisée lundi - Perrot Duval a racheté un emprunt à hauteur de 4,2 millions de francs suisses - Affaire Crypto: le Bureau du National n'ouvre pas encore d'enquête NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEK-END - Spéculations sur le moment du départ du patron d'UBS Sergio Ermotti Tages Anzeiger (samedi), Blick (en ligne) - Panne de Swisscom: des conséquences possibles pour le personnel SonntagsZeitung - Affaire crypto: Tiana A. Moser met en garde contre toute conclusion hâtive radio alémanique SRF - Un ex-chef de la Fédération allemande critique la justice suisse Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: la production industrielle baisse encore en janvier, plombée par Boeing la confiance des consommateurs s'améliore encore en février les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en janvier (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0639 - USD/CHF: 0,9817 - future Conf: - (vendredi: +76 pb à 160,57%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,679%) - Le Japon menacé de récession après la pire chute du PIB en 5 ans DIVERS vendredi: Suisse: - Mauro Poggia confirme à demi-mot un projet d'attentat à Vernier - Le Salon de l'auto sera maintenu, malgré le coronavirus (directeur) - Léman Express: la situation du matériel roulant reste délicate - Entretiens de Watteville: le gouvernement plaide en faveur des taux négatifs - Coronavirus: les Suisses en quarantaine dans le monde vont bien - Le projet d'ouverture du marché du gaz ne convainc pas en l'état - La Confédération doit aider les cantons pour la petite enfance international: - UE: la bataille du budget post-Brexit est lancée - Les dépenses militaires mondiales en forte hausse dans le monde Coronavirus: - le bilan explose en Chine, les Etats-Unis prennent leurs distances - laboratoires pharma attentifs aux risques de pénuries de médicaments - pas de "changement significatif" dans la propagation de l'épidémie (OMS) week-end: Suisse: - Le MCG et l'UDC veulent fermer le dépôt d'hydrocarbures à Vernier - les Suisses en quarantaine en France sont sortis de leur isolement - La Suisse exporte toujours plus vers les Etats-Unis - La Suisse a su se placer sur la carte du monde de Donald Trump - Affaire crypto: Kaspar Villiger réitère son ignorance des faits - L'année 2020 sera une année de réformes, selon le chef du PDC - Deux oui et un non du PDC pour les votations fédérales du 17 mai international: - Huawei représente une menace pour l'Otan (Washington) Coronavirus: - un premier décès à Taïwan - Le coronavirus pourrait avoir un impact négatif sur la croissance en 2020 (patronne FMI) - Chine: le virus tue encore mais la contamination ralentit - le bilan mondial approche les 1700 morts, premier décès en Europe (synthèse dimanche) - plusieurs pays évacuent leurs ressortissants du Diamond Princess - près de 1.400 morts en Chine, 1er cas de contamination en Afrique (synthèse samedi) - décès d'un patient en France, premier mort hors d'Asie aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Chine: feu vert à la reprise des importations de volailles américaines Coronavirus: - Coronavirus: le bilan monte à 1770 morts en Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 février - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8 francs suisses, N 1,60 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Cevian Capital monte à 5,92% - Belimo: Blackrock détient une part de 3,02% - Mobimo: Norges Bank abaisse sa participation à 2,91% - Siegfried: Norges Bank recule à 2,94% - Sika: Norges Bank abaisse à 2,98% - Temenos: Amundi recule à 2,47% - Zehnder: la famille Zehnder détient 51,57% via Graneco - Mobilezone: Blackrock augmente sa part à 3,04% - AMS: Norges Bank recule à 2,8%

lk/al