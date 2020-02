Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,25% à 10'971,65 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,39% à 11'110,78 points - SLI (vendredi): -0,48% à 1699,05 points - SPI (vendredi): -0,62% à 13'370,04 points - CAC 40 (vendredi): -0,54% à 6029,72 points - Dax (vendredi): -0,62% à 13'579,33 points - FTSE-100 (vendredi): -0,44% à 7403,92 points - Dow Jones (vendredi): -0,78% à 28'992,41 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,79% à 9576,59 points - S&P 500 (vendredi): -1,05% à 3337,75 points - Nikkei (lundi): fermée en raison d'un jour férié AMBIANCE - la propagation du nouveau coronavirus inquiète NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: FDA et EMA ont accepté d'examiner le candidat Ofatumumab SPI: - Immofonds: revenus locatifs en hausse au 1er semestre - Cosmo: le CFO Chris Tanner part à la retraite - Intershop 2019: produit net des immeubles 73,9 mio CHF (78,2 mio) Ebit 88,9 mio CHF (166,7 mio) bénéfice net 71,0 mio CHF (119,6 mio) dividende relevé à 25 CHF (22 CHF) confiant pour la marche des affaires pour l'année en cours - Bank Linth 2019: résultat d'exploitation 34,9 mio CHF (36,0 mio) bénéfice net 26,1 mio CHF (25,0 mio) dividende 10,00 CHF (9,00 CHF) 2020: la marche des affaires devrait se poursuivre "solidement" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Nestlé: 140 millions de dollars pour agrandir une usine aux Etats-Unis - Lafargeholcim assure que ses installations à Paris répondent aux normes - Nouvelle cheffe du personnel pour Swiss - Kopter reçoit une licence de fabrication pour le modèle SH09 - Nouvelle cheffe du personnel pour Swiss NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Intershop: CPB 2019, Zurich 11:00 Bank Linth: CPB 2019, Rapperswil PRESSE VENDREDI - Sulzer ne veut pas vendre son activité de pompes, assure son parton Finanz und Wirtschaft (vendredi soir) PRESSE DU WEEK-END - la directrice de recherches de Spark quitte l'entreprise NZZ - Julius Bär aurait bloqué à postériori les bonus des ex-patrons SonntagsZeitung - Alcon: le CEO demande plus de patience aux investisseurs Finanz und Wirtschaft - Eric Hoesli a également porté plainte contre Tamedia en 2019 Le Temps - Affaire crypto: plusieurs pays ont interpellé la Suisse Presse Tamedia - L'ambassadeur de Chine optimiste pour le tourisme suisse Presse Tamedia - La place financière suisse sous pression selon Sergio Ermotti CH Media DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: recul des reventes de logements en janvier, mais le niveau reste élevé - Argentine: l'économie s'est contractée de 2,1% en 2019 (officiel) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0611 - USD/CHF: 0,9812 - future Conf: - (vendredi: -7 pb à 160,56%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,740%) - USA: recul des reventes de logements en janvier, mais le niveau reste élevé DIVERS vendredi: Suisse: - S&P confirme les notes "AAA/A-1+" de la Suisse, perspective "stable" - Finances fédérales: nouveau principe en vue pour les comptes fédéraux - Travailleurs âgés: une commission du National veut une rente-pont plus généreuse - Terrorisme: hommage aux victimes de Würenlingen (AG), 50 ans après l'attentat - Le National pourra débattre de la hausse des coûts de la santé - Prévoyance: une commission du National favorable au rachat dans le 3e pilier - Appel à mettre fin aux tarifs de roaming "exagérés" international: - Moody's abaisse à stable la perspective de la France - Pas d'accord entre les 27 au sommet sur le budget de l'UE - Bonds: la France a emprunté au total 12,208 mds EUR à moyen-long terme - Chine: nouvelles exemptions de surtaxes sur des produits américains Coronavirus: - L'OMS affirme que le temps presse, apparition de cas atypiques - Les lieux publics fermés dans une dizaine de villes italiennes - Une vingtaine de personnes placées en quarantaine en Suisse weekend: Suisse: - Activistes du climat et agriculteurs manifestent à Berne - Réforme du 2e pilier: le centre rejette le projet de financement - La Suisse va connaître son hiver le plus doux international: - G20: le coronavirus, un "risque réel sur la croissance mondiale" (Le Maire) - En Arabie saoudite, le G20 se penche sur les retombées du nouveau coronavirus Coronavirus: - le Carnaval de Venise stoppé avant son terme (officiel) - Le Tessin craint une contamination au coronavirus - la Suisse ne prend pas de mesure supplémentaire - Xi Jinping: le coronavirus, plus grave urgence sanitaire en Chine depuis 1949 - la quarantaine apparaît en Italie, l'OMS s'inquiète - niveau d'alerte au plus haut en Corée du Sud - quarantaine levée pour douze Suisses de retour au pays - l'Afrique mal préparée, selon l'OMS - deuxième mort d'un Européen, l'inquiétude monte hors de Chine - premier décès d'un Européen touché en Italie aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras Coronavirus: - La Corée du Sud, plus grand foyer de coronavirus en dehors de la Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 25.02 - BC Bâle-Campagne (35,0 francs suisses) 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - Temenos (0,85 franc) 08.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sunrise: BlackRock abaisse sa participation à 5,2% - AMS: BlackRock abaisse sa participation à 4,98% - Temenos: BlackRock détient une participation de 4,94% - Kühne+Nagel: BlackRock détient une participation de 3,07% - Forbo: BlackRock détient une participation de 3,01% - DKSH: Matthews Int. Capital Management détient une participation de 5,02% - Castle Alternative: LGT Capital Partners abaisse sa participation à 19,64% - Leonteq: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,4% - Novavest: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,02%

al/