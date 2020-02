Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -2,74% à 9926 points (08h20) - SMI (jeudi): -2,92% à 10'204,45 points - SLI (jeudi): -3,21% à 1556,59 points - SPI (jeudi): -2,85% à 12'341,04 points - CAC 40 (jeudi): -3,32% à 5495,60 points - Dax (jeudi): -3,19% à 12'367,46 points - FTSE-100 (jeudi): -3,50% à 6796,40 points - Dow Jones (jeudi): -4,42% à 25'766,64 points - Nasdaq Comp (jeudi): -4,61% à 8566,48 points - S&P 500 (jeudi): -4,42% à 2978,76 points - Nikkei (vendredi): -3,67% à 21'142,96 points AMBIANCE - Le coronavirus affole toujours les places boursières NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS: le CEO Sergio Ermotti a gagné 12,5 mio CHF en 2019 (2018: 14,1 mio CHF) le président Axel Weber a gagné 5,2 mio CHF en 2019 (2018: 6,0 mio CHF) Iqbal Khan a perçu pour 2019 un montant de 8,0 mio CHF - Swiss Life 2019: bénéfice d'exploitation 1,69 mrd CHF (cons. AWP: 1,62 mrd) bénéfice net 1,20 mrd CHF (cons. AWP: 1,20 mrd) dividende 20,00 CHF (cons. AWP: 19,08 CHF; 2018: 16,5 CHF) rendement fonds propres 10,8%, objectif à moyen terme 8-10% nouveau programme de rachat d'actions de 400 mio CHF CEO: le programm "Swiss Life 2021" en bonne voie pas d'effets liés au coronavirus sur les affaires normalisation des nouvelles affaires dans la LPP attendue SPI: - La BC de Bâle rembourse au 1er avril son emprunt additionnel Tier 1 de 2015 - Aevis Victoria 2019: chiffre d'affaires 927,5 mio CHF chiffre d'affaires net 839,5 mio CHF (577,0 mio) - Cosmo: GI GENIUS homologué en Australie - DKSH a finalisé la reprise de l'australien Axieo - VZ Holding 2019: bénéfice net 102,3 mio CHF (cons. AWP: 102,3 mio CHF) dividende 5,10 CHF (cons. AWP: 5,10, 2018: 4,90 CHF) produit d'exploitation à 301,7 mio CHF (cons. AWP: 303,6) avoirs sous gestion 27,6 mrd CHF (cons. AWP: 27,2 mrd) 2020: nouvelle croissance du bénéfice et des revenus attendue PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Bank J. Safra Sarasin 2019: bénéfice net +9,5% à 380,2 millions de francs suisses - Acacia Pharma Group, partenaire de Cosmo, obtient l'homologation pour Barhemsys - Neurimmune: 1ère étude clinique sur le NI006 contre la cardiomyopathie - Ruag International restructure l'activité Aerostructures - Debiopharm: le Debio 1143 déigné "percée thérapeutique" par la FDA - Repli des recettes pour Der Touristik Suisse en 2019 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 11:00 Swiss Life: CPB 2019, Zurich PRESSE DU JOUR - L'horloger vaudois RJ met la clef sous la porte Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: la croissance a ralenti en 2019 à 2,3% (2e estimation officielle) léger recul des commandes de biens durables en janvier, mieux qu'attendu aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0633 - USD/CHF: 0,9671 - future Conf: - (jeudi: +60 pb 161,47%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,781) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Genève instaure un moratoire sur la 5G - Primes maladie: l'initiative du PS pour plafonner les primes a abouti - Les touristes chinois vont manquer à l'appel au premier trimestre Coronavirus: - huit cas de coronavirus détectés pour l'heure en Suisse - un constructeur auto chinois annule sa présence au salon de Genève - un premier cas confirmé dans le canton de Vaud - un septième cas confirmé à Bâle - Un sixième cas de coronavirus détecté en Suisse - Un cas de coronavirus détecté dans le canton d'Argovie - l'OFSP lance sa campagne contre le coronavirus international: - Les marchés mondiaux se dirigent vers leur pire semaine depuis la crise 2008 - USA: l'éolien, électricité renouvelable la plus produite en 2019 - Allemagne: "possible" impact économique du coronavirus au premier trimestre - COP26: de hauts responsables économiques pressent la finance de s'engager - Brexit: Bruxelles continue à se préparer à un "no deal" (porte-parole) Coronavirus: - le nombre de cas double en 24 heures en France, l'épidémie "arrive" - l'OMS dit que la situation est à un "point crucial" hors de Chine - l'UE envisage des mesures d'accompagnement aux secteurs touchés - La Chine, berceau du virus, craint l'effet boomerang - le marché auto chinois pourrait baisser de 7% - nouveaux cas en Espagne dont un dans un état "grave" - en Chine, les entreprises étrangères prévoient une chute de revenus aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - ras Coronavirus: - plus de 2000 cas en Corée du Sud, BTS annule ses concerts plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) - Orior (2,32 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 14.04: - SIG Combibloc (0,38 franc) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: BlackRock réduit ses parts à 4,94% - Valiant: Norges Bank annonce détenir 3,01% - Rapid Nutrition: Leisa St. Ledger annonce une participation de 11,3%

