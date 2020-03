Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +1,53% à 9'981 points (08h20) - SMI (vendredi): -3,67% à 9831,03 points - SLI (vendredi): -3,62% à 1500,25 points - SPI (vendredi): -3,59% à 11'897,75 points - CAC 40 (vendredi): -3,38% à 5309,90 points - Dax (vendredi): -3,86% à 11'890,35 points - FTSE-100 (vendredi): -3,39% à 6565,80 points - Dow Jones (vendredi): -1,39% à 25'409,36 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,01% à 8567,37 points - S&P 500 (vendredi): -0,82% à 2954,22 points - Nikkei (lundi): +0,95% à 21'344 points AMBIANCE - espoir d'une stabilisation après les pertes boursières de la semaine dernière NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Energiedienst 2019: dividende 0,75 CHF (2018: 0,75 CHF) Ebit -4,6 mio EUR (+18,7 mio) résultat net 9,8 mio EUR (+13,2 mio) 2020: Ebit attendu au moins au niveau de l'EBIT ajusté 2019 - Aryzta nomme Chris Plüss COO APMEA - Conzzeta finalise la vente de Schmid Rhyner - Emmi 2019: Ebit 217,8 mio CHF (cons. AWP: 218,8 mio) bénéfice net 166,2 mio CHF (cons. AWP: 171,2 mio) dividende 12,00 CHF (cons. AWP: 10,06 CHF 2018: 9,00 CHF) 2020: attend un EBIT de 255 à 265 mio CHF (dont goodwill) table sur une croissance alignée sur obj. moyen terme (2 à 3%) marge du bénéfice net à moyen terme de 4,8 à 5,3% - Bobst 2019: Ebit 81,0 mio CHF (cons. AWP: 78,3 mio) bénéfice net 52,6 mio CHF (50,4 mio) dividende 1,50 CHF (cons. AWP: 1,50 CHF; 2018: 1,50 CHF) 2020: réduction de 6% des recettes et de la marge Ebit le coronavirus a un impact "dans une certaine mesure" le ralentissement pourrait amener à une adaptation de la stratégie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq 2019: chiffre d'affaires à périmètre constant 4,10 mrd CHF (5,19 mrd) résultat des activités poursuivies -226 mio CHF (-261 mio) conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende 2020: prix de l'électricité et du CO2 auront un impact positif SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Swiss réduits ses vols vers et de l'Italie - La banque EKI améliore ses résultats en 2019 - Clientis Bank Aareland a étoffé ses gains en 2019 - MCH annule l'édition 2020 de Baselworld en raison du coronavirus - Novartis: les actionnaires ont accepté toutes les propositions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:45 Emmi: CPB 2019, Lucerne 09:15 Alpiq: CPB 2019, Olten 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat février 10:00 Bobst: CPB 2019, Mex 10:30 Energiedienst: CPB 2019, Rheinfelden (D) PRESSE VENDREDI - Le coronavirus entraîne des risques conjoncturels plus élevés selon la BNS Finanz und Wirtschaft PRESSE DU WEEK-END - Le Seco dépose plainte à propos des appareils truqués SonntagsZeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: la confiance des consommateurs s'est encore améliorée en février inflation à +0,1% en janvier, inférieure aux attentes (indice PCE) - Brésil: le chômage baisse de 0,8 point sur un an, à 11,2% en janvier - Allemagne: l'inflation stable à 1,7% en février (provisoire) - Canada: ralentissement de l'économie à 0,3% au 4e trimestre 2019 en glissement annuel - Portugal: la croissance 2019 revue en hausse - Inde: légère reprise de la croissance entre octobre et décembre, à 4,7% week-end: - L'activité manufacturière s'écroule à son plus bas historique en Chine aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0657 - USD/CHF: 0,9642 - future Conf: - (vendredi: +16 pb à 161,63%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,832%) - OFL: le taux hypothécaire de référence abaissé à 1,25% - BNS 2019: bénéfice définitif 48,9 mrd CHF (-14,9 mrd) versement supplémentaire de 2 milliards de francs suisses versement total de 4 milliards de francs suisses accord pour des versements supplémentaires en 2020 - Chine: chute de l'activité manufacturière confirmée par un indice indépendant DIVERS vendredi: Suisse: - Fitch confirme le triple A de la Suisse et la perspective "stable" Coronavirus: - première application nationale de la loi sur les épidémies international: - ras Coronavirus: - Trump espère que la Fed va bientôt intervenir (point presse) - La Fed prête à agir si le coronavirus touche l'économie américaine - le salon international du tourisme annulé à Berlin - la baisse des marchés "va trop loin" (conseiller de Trump) - l'OMS porte la menace internationale à "très élevée" - une baisse des taux dans l'urgence pas d'actualité pour la Fed - le virus circulait "inaperçu depuis des semaines" en Italie (chercheurs) week-end: Suisse: - Jura: le gouvernement glisse au centre gauche avec la défaite du PDC - L'ombre du coronavirus et de Crypto planera sur la session Coronavirus: - cas en hausse en Suisse, deux classes biennoises en quarantaine - Guy Parmelin convoque un sommet de crise - un hôtel de luxe à Bad Ragaz SG envoie cinq employés en quarantaine - Simonetta Sommaruga rend hommage au personnel soignant - les autorités se veulent rassurantes alors que les cas augmentent - deux nouveaux cas confirmés à Genève - un premier cas de coronavirus décelé dans le canton de Berne international: - Chine: entrée en vigueur de la loi sur les marchés financiers Coronavirus: - l'Italie prévoit des mesures d'aides de 3,6 milliard d'euros - Faute d'ouvriers, la reprise piétine dans les usines chinoises - Mobilisation "totale" en Corée du Sud contre le coronavirus (Moon) - Le virus se propage dans le monde, le musée du Louvre à Paris fermé - en Italie: plus de 1000 cas, 29 morts (officiel) - premier décès lié au coronavirus aux Etats-Unis (officiel) - la France a atteint les 100 cas - explosion des cas en Corée du Sud, niveau de menace mondial maximum aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - La Confédération renforce les mesures contre le coronavirus international: - France: impact du virus sur croissance "beaucoup plus significatif" qu'attendu - Primaires démocrates: Buttigieg jette l'éponge, l'horizon de Biden s'éclaircit - Relation post-Brexit: premières discussions sous tension entre Londres et UE - Japon: les ventes automobiles sont restées en berne en février Coronavirus: - Le coronavirus passe la barre des 3000 morts dans le monde plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 03.03: - Novartis (2,95 francs suisses) 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) - Orior (2,32 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 14.04: - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT vendredi: - Swiss Re: Fitch abaisse la perspective de note à "négative" - MCH: CS réexamine la note de crédit après l'annulation de Baselworld aujourd'hui: - EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sunrise: BlackRock abaisse sa participation à 5,3% - Valiant: Norges Bank descend à 2,95% - Orascom DH: héritiers de Khaled Bichara annoncent une participation de 3,72%

