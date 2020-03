Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,27% à 10'114,93 points (08h20) - SMI (mardi): +1,37% à 10'087,40 points - SLI (mardi): +1,49% à 1540,41 points - SPI (mardi): +2,10% à 12'300,34 points - CAC 40 (mardi): +1,12% à 5393,17 points - Dax (mardi): +1,08% à 11'985,39 points - FTSE-100 (mardi): +0,95% à 6718,20 points - Dow Jones (mardi): -2,94% à 25'917,41 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,99% à 8684,09 points - S&P 500 (mardi): -2,81% à 3003,37 points - Nikkei (mercredi): +0,08% à 21'100 points AMBIANCE - ouverture attendue en légère hausse - la volatilité des marchés demeure élevée NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA octroie le statut de 'Breakthrough Device' à Elecsys Galad SPI: - Idorsia: Janssen dépose une demande d'homologation en UE pour Ponesimod - Autoneum 2019: Ebit -32,9 mio CHF (cons. AWP: -39,3 mio) perte nette 77,7 mio CHF (cons. AWP: -76,1 mio) dividende 0,00 CHF (cons. AWP: 0,00 CHF; 2018: 3,60 CHF) 2020: amélioration sensible de la rentabilité résultat d'entreprise légèrement positif - Helvetia 2019: volume d'affaires 9,45 mrd CHF (cons. AWP: 9,11 mrd) ratio combiné 92,3% (cons. AWP: 91,9%) bénéfice net 538 mio CHF (cons. AWP: 548 mio) dividende 5,00 CHF (cons. AWP: 5,03 CHF; 2018: 4,80 CHF) augmentation de 10% du capital autorisé proposée 2021 année de transition, rentabilité "saine" en 2022 - Siegfried 2019: chiffre d'affaires 833,5 mio CHF (AP-cons. AWP: 835,6 mio) Ebitda ajusté 140,7 mio CHF (cons. AWP: 141,3 mio) bénéfice net 53,1 mio CHF (cons. AWP: 68,7 mio) dividende 2,80 CHF (cons. AWP: 2,97; 2018: 2,60 CHF) 2020: croissance en deçà de 5% en monnaies locales extension modérée de la marge Ebitda de base - Dormakaba S1: chiffre d'affaires 1'385,7 mio CHF (cons. AWP: 1'395 mio) Ebitda 214,1 mio CHF (cons. AWP: 228,7 mio) bénéfice net 119,4 mio CHF (cons. AWP: 130,4 mio) 2019/20: croissance organique et marge Ebitda en retrait - Jungfraubahn: bon début d'année, difficile d'évaluer le reste de l'année jusqu'en février -1,7% visiteurs Jungfraujoch, plus de sport d'hiver - Bucher 2019: Ebit 285 mio CHF (cons. AWP: 287,3 mio) bénéfice net 228 mio CHF (cons. AWP: 219,2 mio) dividende 8,00 CHF (cons. AWP: 8,22; 2018: 8,00 CHF) 2020: légère contraction des recettes, marges stables - Bossard 2019: Ebit 95,7 mio CHF (cons. AWP: 93,3 mio) bénéfice net 76,0 mio CHF (85,4 mio) bénéfice après minoritaires 74,2 mio CHF (cons. AWP: 69,8 mio) dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 4,06 CHF; 2018: 4,50 CHF) difficile d'évaluer l'impact du coronavirus actuellement renonce à publier un objectif de croissance pour 2020 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Edmond de Rothschild réunit ses activités de gestion d'actifs immobiliers SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Orior reporte son assemblée générale au 4 juin - Hypothekarbank Lenzburg reporte son assemblée générale - La saoudienne Sabic augmente sa participation dans Clariant - Akara Funds annonce une nouvelle augmentation de capital - La fintech britannique Abaka collabore avec Avaloq - Record de fréquentation pour les cabanes du Club alpin suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Bucher: CPB 2019, Zurich 09:00 Dormakaba: CP S1, Rümlang 09:00 Helvetia: CPB 2019, Zurich 09:15 Credit Suisse: CP marché suisse de l'immobilier, Zurich 09:30 Autoneum: CPB 2019, Zurich 10:00 Swissmem: CP annuelle, Zurich 10:30 Siegfried: CPB 2019, Zurich 14:00 BC d'Uri: CPB 2019, Altdorf 11:00 Homegate: présentation de l'étude "Home Market Price Analysis", Zurich 13:20 Haute école Lucerne: conférence FinTech 2020 (dès...), Rotkreuz PRESSE DU MARDI - Un cas de coronavirus chez Arab Bank, qui a activé un plan de crise Le Temps PRESSE DU JOUR - Galaxus refuse le service Twint en raison de commissions trop élevées Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La Fed annonce une baisse des taux surprise de 0,5 point de pourcentage - Le coronavirus pose "des risques" à l'économie (Fed) - "L'ampleur et la persistance des effets" du coronavirus demeurent "très incertaines" (Fed) - Coronavirus: "Personne ne sait combien de temps" les effets se feront sentir sur l'économie (Fed) - La baisse des taux va apporter "un coup de fouet significatif à l'économie" américaine (Fed) - L'Afrique du Sud replonge dans la récession, la deuxième en deux ans - BNS résultat CCCT: 3.4753 rendement annuel -0,801%, 460 millions attribués - Le BAK abaisse sa prévision PIB 2020 à +1,3% (+1,5%); 2021 +1,4% (+1,3%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0696 - USD/CHF: 0,9587 - future Conf: - (mardi: -160 pb à 160,03%) - taux au comptant: - (mardi: -0,816%) - Chine: l'activité dans les services s'effondre (indice indépendant) DIVERS mardi: Suisse: - BNS: croissance et fin des conflits commerciaux pour la fin des taux négatifs - S&P Global: le versement spécial de la BNS n'impacte pas la note des cantons Coronavirus: - le cas neuchâtelois est un jeune homme de 22 ans - la maladie met l'industrie musicale "en détresse existentielle" - quatre nouveaux cas dans le canton de Zurich - quatre nouveaux cas dans le canton d'Argovie international: - Brésil: PIB décevant en vue pour la première année de Bolsonaro - La France a emprunté au total 5,038 milliards d'euros à court terme - Le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis sous les 1% pour la 1e fois - Les négociations post-Brexit "se passent bien", selon Barnier Coronavirus: - la BM annonce une aide immédiate de 12 milliards de dollars - le bilan s'aggrave aux Etats-Unis avec neuf morts au total - premiers cas de coronavirus en Argentine et au Chili - premier mort en Espagne (officiel) - 79 morts en Italie - les réunions d'avril du FMI et de la Banque mondiale en virtuel - L'OMS alerte sur le "rapide épuisement" des stocks d'équipements de protection - la France passe la barre des 200 cas confirmés (officiel) - le G7 prêt à "utiliser tous les instruments appropriés" - le Covid-19 pourrait "accélérer la consolidation" dans le transport aérien aujourd'hui: Suisse: - limitation de l'offre médicale: le National lâche un peu de lest Coronavirus: - un cas confirmé dans le canton de Saint-Gall international: - "Super Tuesday": Biden prend l'ascendant sur "Bernie" Coronavirus: - G7 et Fed au secours de l'économie, amélioration en Chine - la Chine annonce 38 décès supplémentaires, nombre de cas en repli plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 06.03: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) - Orior (2,32 francs suisses) 03.04: - Emmi (12,0 francs suisses) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 14.04: - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - BC de Glaris (1,10 franc) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Swiss Auto Lease lève 230 mio CHF jusqu'en 2024$ aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Artisan Partners relève sa participation à 3,03% - Georg Fischer: Impax Asset Management franchit un cap, à 5,01% - Helvetia: Blackrock atteint le seuil de 3% - Nestlé: Blackrock atteint le seuil de 5% - Obseva dispose en propre de 4,926%/11,783%

